こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

子どもの運動会や、撮影OKの推しのライブ。スマホのズームを使っても、顔がボヤけていて全然写ってない…。まあ、スマホだから仕方ないか…。そう思って諦めている方。実は、スマホに装着できる望遠レンズがあるってご存知ですか？

スマホが一瞬で“望遠カメラ”になる！

Photo:aica

「APL-30X」はスマホに取り付けられるレンズ。30倍の光学ズームができるんです。結構重さがあるのかな……と思いきや、「思ったより軽い！」。レンズ本体の重さは355gとなっていて、スマホに装着するということもあり、持ち運びやすくて扱いやすいのは嬉しいです。

Photo:aica

早速装着をしてみましたが、超簡単！クリップでスマホに挟むだけなので、特別な機材もアプリも不要です。

Photo:aica

でも、スマホって機種によってカメラの位置が違うよね…と少し心配していましたが、「APL-30X」は、レンズの位置を調整でき、さまざまな機種のスマホに対応。

Photo:aica

ぴったりとスマホレンズの位置と装着レンズの位置を合わせることができます。

Photo:aica

ベストな位置が決まったらネジで固定。キュッと締めれば、長いレンズも落ちることなく操作できるので安心です。

運動会にライブ。これ…“距離の壁”を超えた

Photo:aica

「APL-30X」があれば、驚きのクローズアップを体感することができます。

装着してカメラを起動した瞬間、ファインダーの中に映る景色がまるで別物のように変わりました。肉眼だと豆粒のように見えていた遠くの景色が、ぐっと近くに感じられるように。

スマホの画面に、今まで“遠くて見えなかったもの”がくっきり映る。ピントリングを回すと背景がふわっとぼけて、被写体だけが際立ちます。位置調整も慣れれば数秒でできるようになり、「これなら外でもすぐ使えるな」と感じました。

Image:株式会社HRイノベーション

このレンズの本領発揮は、やっぱりイベント時です。いつも子どもの表情が見えなくてモヤモヤしていた運動会で、ぜひ試してみようと思います。

Image:株式会社HRイノベーション

暗いシーンでもくっきりと写すことができるので、撮影OKの推しのライブにも必ず持参したいと思います！光量の少ない場所では少し明るさを調整したりと、ちょっとしたコツが要るようですが、操作は簡単なので安心。今までは「遠いから仕方ない」と諦めていた場面でも、顔の表情までしっかり記録できるのってすごい。その瞬間の“空気”まで残せるような感覚です！

持ち手が三脚に。ミニサイズだから持ち歩きもラク

Photo:aica

ただ、どうしても倍率が高い分、手ブレは少し気になってしまいます。「APL-30X」がすごいのは、付属の三脚が持ち手にもなるというところ。三脚というと「大掛かりで持ち歩くの大変そう……」というイメージですが、スマホと同じくらいのコンパクトさ！

Photo:aica

脚を少し開くだけで、自立します。

Photo:aica

脚を広げたり伸ばしたりすることで高さも変えられるから、便利です。

Photo:aica

レンズカバーやレンズキャップ、クロスなどの付属品や、説明書もしっかりとついていました。このセットがあれば、カメラ初心者でも手軽に普段の撮影をアップグレードできそうです。

スマホ撮影のポテンシャルをグンと引き上げてくれる「APL-30X」。さらに詳しく知りたい方は、下記のリンクから販売ページもチェックしてみてください。

Image: 株式会社HRイノベーション

Photo: aica

Source:CoSTORY