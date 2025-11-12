ÂæÏÑ¥Ð¥ó¥É¡Ö¹ð¸Þ¿Í¡×¡¢Âçºå¤ÈÅìµþ¤Ç¸ø±é¡¡»£±Æ²ñ¤ÇÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¤Î3¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¡¢¹ð¸Þ¿Í¡ÊAccusefive¡Ë¤¬10·î26Æü¤Èº£·î8Æü¡¢Âçºå¡¢Åìµþ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÅ¹¤ÇÍèÆüµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤·¡¢»£±Æ²ñ¤ÇÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¡£
¹ð¸Þ¿Í¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë½é¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£º£²ó¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖAccusefive ¹ð¸Þ¿Í [Run, Run, Run! ¹õÌë¶¸ËÛ] 2025 Live Tour the World¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢Âçºå¤Ç¤Î¸ø±é¤Ï½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÍèÆüµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÅìµþ¸ø±éÁ°Æü¤Î7Æü¤Ë¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¥ì¥³¡¼¥ÉÅ¹¤Ç¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¡Ë²ñ¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âµ·¼°´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅÔ»Ô¤Ë¤Þ¤º¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÍâÆü¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç°ì½ï¤ËÂçÀ¼¤Ç²Î¤¦¤è¤¦¤Ê¡£¤½¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¤³¤È¤â»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¿¼Ìë¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÅ¹¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÑµÒ¤Î²¹¤«¤¤»ëÀþ¤Ïº£¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
8·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÂæÏÑ4ÅÔ»Ô¡¢Ãæ¹ñ7ÅÔ»Ô¤ò½ä¤Ã¤¿Â¾¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Î¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê²¦¿´ùè¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
