＜はとバス東京パッケージツアー！＞
東京の魅力を再発見！生本マグロ食べ放題や新観光スポットを満喫
お得に楽しめる日帰りバスツアー！

【出演者】
早見優
マヂカルラブリー

【今回体験したバスツアー】
＜はとバスツアー＞
新名所誕生！！「豊洲 千客万来」と海鮮バイキングのランチ

 【訪れた場所】
●海鮮バイキングいろは　豊洲店（東京都江東区）
　営業時間／10:00〜16:00 （最終入店15:00）
[料金（平日ソフトドリンク付きプラン）]
・大人　7,480円　
・子ども（小学生）　半額
・未就学児（４〜６歳）　2,200円
・３歳以下　無料

●豊洲　千客万来（東京都江東区）
［炙り屋　鱻］
　営業時間／10:00〜21:00（L.O. 20:00）
　・大イカの燻製　　　700円
　・熟成チーズの燻製　　　500円
　・Japan Salmon”桜”のレアカツ　　1,100円
［宇和島鯛めし　かどや　豊洲 千客万来店］
　営業時間／10:00〜20:00（L.O. 19:00）
　・宇和島鯛めしと生本マグロ小箱　　3,900円
［たまごや新海］
　営業時間／10:00〜18:00
　・極（きわみ）４個入り　　650円
　・ゆずたま６個入り　　450円
　・TKPたまごかけプリン　　600円
　・極TKP　　　 750円
　・焼きTKG 　　　600円
　・ザク切り！あふれるたまごサンド　　600円
［丸武PREMIUM］
　営業時間／10:00〜18:00
　・焼きたてPREMIUM　　300円
　・うな玉串　　　　900円
［千客万来足湯庭園］
　営業時間／9:00〜22:00
　料金：無料
［豊洲えんぎもの］
　営業時間／10:00〜18:00
［貴和美　豊洲店］
　営業時間／10:00〜18:00
　・貴和美　ZDP１８９　三徳 　　49,720円
　・銀河３４　ATS３４　三徳　　64,900円
　・仙蔵Clod ペティ１３５　　　9,900円

●東京タワー（東京都港区）
営業時間／9:00〜23:00（最終入場 22:30）
※場所により営業時間が異なります
[入場料]　
・大人　　　1,500円
・高校生　　1,200円
・子ども（小中学生）　　900円
・幼児（４歳以上）　　　600円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
時期によって変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更の場合もあります。
詳細に関する情報は、施設HPをご確認ください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜０泊おこもりプラン＞
人気観光地・温泉街エリアのお得な日帰り旅『０泊プラン』
泊まらないだけで格安に！その魅力を徹底調査！

【出演者】
秋元真夏
森 富美（日テレアナウンサー） 
梅澤 廉（日テレアナウンサー） 

【今回訪れた施設】
■メルヴェール箱根強羅
（神奈川県足柄下郡箱根町強羅）

・夕食付き０泊プラン（日帰り）
　 １人あたり 1万6,500円〜

※２人１室 利用の場合 １人あたりの料金
※料金は時期により異なります
※時期によってプランを扱っていない場合もあります

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
 時期によって変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更の場合もあります。
詳細に関する情報は、施設HPをご確認ください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜国民意識調査ビンゴ＞
アンケートの結果は･･･

「裸ネタでおなじみの芸人」
１位　とにかく明るい安村
２位　アキラ100％
３位　小島よしお
４位　江頭２：５０
５位　なかやまきんに君
６位　ハリウッドザコシショウ
７位　出川哲朗
８位　秋山竜次
９位　庄司智春