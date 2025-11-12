＜はとバス東京パッケージツアー！＞

東京の魅力を再発見！生本マグロ食べ放題や新観光スポットを満喫

お得に楽しめる日帰りバスツアー！

【出演者】

早見優

マヂカルラブリー

【今回体験したバスツアー】

＜はとバスツアー＞

新名所誕生！！「豊洲 千客万来」と海鮮バイキングのランチ

【訪れた場所】

●海鮮バイキングいろは 豊洲店（東京都江東区）

営業時間／10:00〜16:00 （最終入店15:00）

[料金（平日ソフトドリンク付きプラン）]

・大人 7,480円

・子ども（小学生） 半額

・未就学児（４〜６歳） 2,200円

・３歳以下 無料

●豊洲 千客万来（東京都江東区）

［炙り屋 鱻］

営業時間／10:00〜21:00（L.O. 20:00）

・大イカの燻製 700円

・熟成チーズの燻製 500円

・Japan Salmon”桜”のレアカツ 1,100円

［宇和島鯛めし かどや 豊洲 千客万来店］

営業時間／10:00〜20:00（L.O. 19:00）

・宇和島鯛めしと生本マグロ小箱 3,900円

［たまごや新海］

営業時間／10:00〜18:00

・極（きわみ）４個入り 650円

・ゆずたま６個入り 450円

・TKPたまごかけプリン 600円

・極TKP 750円

・焼きTKG 600円

・ザク切り！あふれるたまごサンド 600円

［丸武PREMIUM］

営業時間／10:00〜18:00

・焼きたてPREMIUM 300円

・うな玉串 900円

［千客万来足湯庭園］

営業時間／9:00〜22:00

料金：無料

［豊洲えんぎもの］

営業時間／10:00〜18:00

［貴和美 豊洲店］

営業時間／10:00〜18:00

・貴和美 ZDP１８９ 三徳 49,720円

・銀河３４ ATS３４ 三徳 64,900円

・仙蔵Clod ペティ１３５ 9,900円

●東京タワー（東京都港区）

営業時間／9:00〜23:00（最終入場 22:30）

※場所により営業時間が異なります

[入場料]

・大人 1,500円

・高校生 1,200円

・子ども（小中学生） 900円

・幼児（４歳以上） 600円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜０泊おこもりプラン＞

人気観光地・温泉街エリアのお得な日帰り旅『０泊プラン』

泊まらないだけで格安に！その魅力を徹底調査！

【出演者】

秋元真夏

森 富美（日テレアナウンサー）

梅澤 廉（日テレアナウンサー）

【今回訪れた施設】

■メルヴェール箱根強羅

（神奈川県足柄下郡箱根町強羅）

・夕食付き０泊プラン（日帰り）

１人あたり 1万6,500円〜

※２人１室 利用の場合 １人あたりの料金

※料金は時期により異なります

※時期によってプランを扱っていない場合もあります

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜国民意識調査ビンゴ＞

アンケートの結果は･･･

「裸ネタでおなじみの芸人」

１位 とにかく明るい安村

２位 アキラ100％

３位 小島よしお

４位 江頭２：５０

５位 なかやまきんに君

６位 ハリウッドザコシショウ

７位 出川哲朗

８位 秋山竜次

９位 庄司智春