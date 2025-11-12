１１月１２日（水）のヒルナンデス！★はとバス東京パッケージツアー！★０泊おこもりプラン★国民意識調査ビンゴ
＜はとバス東京パッケージツアー！＞
東京の魅力を再発見！生本マグロ食べ放題や新観光スポットを満喫
お得に楽しめる日帰りバスツアー！
【出演者】
早見優
マヂカルラブリー
【今回体験したバスツアー】
＜はとバスツアー＞
新名所誕生！！「豊洲 千客万来」と海鮮バイキングのランチ
【訪れた場所】
●海鮮バイキングいろは 豊洲店（東京都江東区）
営業時間／10:00〜16:00 （最終入店15:00）
[料金（平日ソフトドリンク付きプラン）]
・大人 7,480円
・子ども（小学生） 半額
・未就学児（４〜６歳） 2,200円
・３歳以下 無料
●豊洲 千客万来（東京都江東区）
［炙り屋 鱻］
営業時間／10:00〜21:00（L.O. 20:00）
・大イカの燻製 700円
・熟成チーズの燻製 500円
・Japan Salmon”桜”のレアカツ 1,100円
［宇和島鯛めし かどや 豊洲 千客万来店］
営業時間／10:00〜20:00（L.O. 19:00）
・宇和島鯛めしと生本マグロ小箱 3,900円
［たまごや新海］
営業時間／10:00〜18:00
・極（きわみ）４個入り 650円
・ゆずたま６個入り 450円
・TKPたまごかけプリン 600円
・極TKP 750円
・焼きTKG 600円
・ザク切り！あふれるたまごサンド 600円
［丸武PREMIUM］
営業時間／10:00〜18:00
・焼きたてPREMIUM 300円
・うな玉串 900円
［千客万来足湯庭園］
営業時間／9:00〜22:00
料金：無料
［豊洲えんぎもの］
営業時間／10:00〜18:00
［貴和美 豊洲店］
営業時間／10:00〜18:00
・貴和美 ZDP１８９ 三徳 49,720円
・銀河３４ ATS３４ 三徳 64,900円
・仙蔵Clod ペティ１３５ 9,900円
●東京タワー（東京都港区）
営業時間／9:00〜23:00（最終入場 22:30）
※場所により営業時間が異なります
[入場料]
・大人 1,500円
・高校生 1,200円
・子ども（小中学生） 900円
・幼児（４歳以上） 600円
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
時期によって変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更の場合もあります。
詳細に関する情報は、施設HPをご確認ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜０泊おこもりプラン＞
人気観光地・温泉街エリアのお得な日帰り旅『０泊プラン』
泊まらないだけで格安に！その魅力を徹底調査！
【出演者】
秋元真夏
森 富美（日テレアナウンサー）
梅澤 廉（日テレアナウンサー）
【今回訪れた施設】
■メルヴェール箱根強羅
（神奈川県足柄下郡箱根町強羅）
・夕食付き０泊プラン（日帰り）
１人あたり 1万6,500円〜
※２人１室 利用の場合 １人あたりの料金
※料金は時期により異なります
※時期によってプランを扱っていない場合もあります
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
時期によって変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更の場合もあります。
詳細に関する情報は、施設HPをご確認ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜国民意識調査ビンゴ＞
アンケートの結果は･･･
「裸ネタでおなじみの芸人」
１位 とにかく明るい安村
２位 アキラ100％
３位 小島よしお
４位 江頭２：５０
５位 なかやまきんに君
６位 ハリウッドザコシショウ
７位 出川哲朗
８位 秋山竜次
９位 庄司智春