ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¡ÊJNTO¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ë¬Æü³°¹ñµÒ¿ô¤Ï²áµîºÇ¹â¡¦ºÇÂ®¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£2025Ç¯9·îÃ±·î¤Ç¤ÏÌó326Ëü¿Í¡Ê9·î¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡¢½é¤á¤Æ300Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡ª¡Ë¡£2025Ç¯9·î¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¤Ï3165Ëü¿Í¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â²áµîºÇÂ®¤ÇÇ¯´ÖÎß·×3,000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÆüËÜÎ¹¹Ô¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëReddit¤ÎÅê¹Æ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡Ö²È¤ÇËèÆü¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉÑÈË¤Ë»È¤¦ÊØÍø¤Ê¤â¤Î¡×¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¤³¤³¤Ë³¤³°¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥ê¥¢¥ë¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
What is something you've purchased in Japan that you still use to this day?
byu/STR1K3RJUST1N inJapanTravelTips
¤È¤Ë¤«¤¯¡ÖÄÞÀÚ¤ê¡×¿ä¤·
·Ç¼¨ÈÄ·¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¤ÎReddit¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î°Õ¸«¡¢»¿À®¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÅêÉ¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÄÞÀÚ¤ê¡×¡£
Åê¹Æ¼Ô¤Îrootless_robert¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖNail clippers are ¡Èbuy it for life¡É.¡ÊÄÞÀÚ¤ê¤À¤Í¡£¡Ö°ìÀ¸»È¤¨¤ë¡×¡Ë¤È¤ª´«¤á¡£
ÀÚ¤ìÌ£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÄÞ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯´¶¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃ¼Àµ¤µ¡¢¤ª¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¡¢ÂÑµ×À¡Ä¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¡ÖÄÞÀÚ¤ê¤¬Ä¶ºÇ¹â¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤ÎÄÞÀÚ¤êÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ç¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ÎÄÞÀÚ¤ê¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º£¤Þ¤Ç»È¤Ã¤¿ÄÞÀÚ¤ê¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¡×
¡Ö¥Ð¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÀÚ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ö2016Ç¯¤Ë100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÇã¤Ã¤¿ÄÞÀÚ¤ê¡¢¤Þ¤À¸½Ìò¡×
¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¡£
ÆüËÜ°é¤Á¤Î»ä¡¢µÕ¤Ë³¤³°¤ÎÄÞÀÚ¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÄÞÀÚ¤ê¤¬Ë«¤á¤é¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤«¤â¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡ª
¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡Ö¥ì¥â¥ó¤ò¹Ê¤ì¤ë¾®¤µ¤ÊÅ´À½¤ÎÄ»¡×
Â¾¤Ë¤â»¿À®É¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Õ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÊñÃú¡¢¥Ï¥µ¥ß¡¢¤ª¤í¤·¶â¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¶âÊª¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï°Ê²¼¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£
Âç¹¥¤¤Ç¤¤¤Ä¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®¤µ¤Ê¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥â¥ó¤Î¤¯¤·ÀÚ¤ê¤ò¹ÈÃã¤äÎÁÍý¤Ë¹Ê¤ê½Ð¤»¤ë¾®¤µ¤ÊÅ´À½¤ÎÄ»¤Ç¤¹¡£1,000±ß¤«1,500±ß¤¯¤é¤¤¤ÇÇã¤¨¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢²æ¤¬²È¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ä¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î¼çÌò¤Ç¤¹¡ª
Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó¤³¤ì¤«¤Ê¡©¡¡¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¡ªÍß¤·¤¤¡ª
ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤´¤È¤Ë¡¢³¤³°¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÆüËÜ¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¡×¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÁÇÅ¨¤ÊReddit¤Ç¤·¤¿¡£
Gizmodo¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â°ÊÁ°¤Ë¡Ö¤³¤ÎReddit¤¬¼ÂÍÑÅª¤ÇÌò¤ËÎ©¤Ä¤è¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿µ»ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê»¤»¤Æ¤É¤¦¤¾¡£
¤¿¤Þ¤ËÊ¹¤¯Ž¢RedditŽ£¤Ã¤Æ²¿¡©¢ª¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÂç¿Íµ¤¤ÎÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡£¼ÂÍÑÅª¤ÇÌò¤ËÎ©¤Ä¤è
