竹内涼真『じゃあつく』好演に重なる“阿部寛”の姿…塚本高史の出演で思い出された「名作ドラマ」とは

竹内涼真と夏帆がダブル主演するドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）の平均視聴率が、11月4日放送の第5話で世帯7.0％、個人4.0％（ビデオリサーチ調べ・関東地区）の番組最高値を記録した。

「第5話の『とり天よ、空を飛べ！』は、塚本高史さんが演じる勝男の兄、鷹広が大分から上京。鷹広は夫婦仲がこじれていました。しかし兄弟は九州の厳しい父親に育てられたため、鷹広も他人に弱みを見せられない性格になっていたのです。

勝男は兄の悩みを感じ取り『兄のため、とり天を作りたい』と思い、会社の後輩の力を借りてとり天を作り、空港にいる鷹広に届けます。そこで勝男は『俺は泣く！ 俺は泣くからね！』と、泣きじゃくりました。このシーンに同作ファンの涙腺は崩壊しました」（同前）

このドラマは、谷口菜津子さん原作の同名漫画が原作。「男たる者は」という考え方で生きてきた勝男が、鮎美（夏帆）と交際を始め、フラれたことで「なぜだ」と自問しながら思い悩み、“いい男”になっていくというストーリーなのだが、この流れに、阿部寛主演の『結婚できない男』（2006年放映・フジテレビ系）を重ねるドラマファンが急増している。

「『結婚できない男』は、イケメンながら、性格が偏屈で独善的で皮肉屋の建築家・桑野信介を阿部さんが演じました。信介と付き合った女性は、そのキャラに辟易してすぐに別れてしまうのですが、夏川結衣さんが演じる医師の早坂夏美さんらと交流するうちに『他人を思いやる気持ち』などが芽生えて成長します。こうしたことから、阿部さんと竹内さんをダブらせる視聴者が急増しているのです。

しかも竹内さんの兄を演じた塚本さんが、かつて阿部さんの部下を演じました。そのことも、2つ作品をリンクさせる“きっかけ”になったようです」（前出・芸能記者）

Xにも

《「結婚できない男」 で桑野信介（阿部寛）の部下役 だった 塚本高史が勝男の実兄役で登場 偶然？ 必然？》

《勝男はこのまま独身で年を取れば「結婚できない男」の阿部寛になるんじゃないか》

《じゃあ、あんたが作ってみろよの竹内涼真が、だんだん結婚できない男の阿部寛に見えてきた》

などのポストが寄せられている。

作中の竹内が今後どのように“成長”するのか楽しみだ。