カカロニ栗谷、好意寄せるアナウンサーにバラ贈り番組“出禁”になっていた「しゃべったこともないのに…」
お笑いコンビ・カカロニの栗谷が12日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）に出演。TBSの番組で出禁になったことを明かした。
【写真＆動画】芸人仲間に”卒業”を報告＆その反響を語ったカカロニ・栗谷
この日は、勢いのある事務所としてグレープカンパにーが紹介され、“新鋭芸人”として東京ホテイソン（たける・ショーゴ）、ティモンディの高岸宏行（前田裕太は欠席）、カカロニ（栗谷・すがや）、お見送り芸人しんいちの6人が登場した。
番組では6人にさまざまな質問が寄せられ、MCに神田愛花から「これまで女性共演者に好意を抱いて電話番号を渡した経験はあるか」と問われた栗谷は「僕は、連絡先じゃなくて、3輪のバラを渡したことがあります」と告白した。
お相手はTBSの女性アナウンサーだったといい「好きになってしまって。しゃべったこともないのに3輪のバラを渡して。その場から逃げ出しました。緊張で張り裂けそうになって…」と語り、スタジオメンバーを笑わせた。
栗谷としては真面目な告白としてバラを渡したつもりだったがその後、まさかの事態に。番組関係者から「裏で何口説いているんだ」と叱られ、その番組を出禁になったという。
