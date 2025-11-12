國島直希、結婚＆お相手の妊娠も発表「小さな命を授かりました」 『動物戦隊ジュウオウジャー』＆ミュージカル『刀剣乱舞』など出演
俳優の國島直希（31）が12日、自身のXを通じて、結婚とお相手の妊娠を報告した。
【写真】4日前には…白スーツ姿で笑顔をみせていた國島直希
國島は「いつも応援してくださっている皆様へ」と題し、「私事で恐縮ではありますが、この度一般の方と結婚する運びとなりましたこと、そして小さな命を授かりましたことをご報告させていただきます」と伝えた。
「突然の発表に驚かせてしまいましたら申し訳ございません」と気づかい、「未熟者ではありますが、日頃から応援してくださる方々、お世話になっている関係者の皆様への感謝を忘れることなく、より一層の努力を重ねてまいりますので、引き続き温かいご支援をよろしくお願い申し上げます」とつづった。
國島は、1994年8月1日生まれ、岐阜県出身。2013年、『第26回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』でグランプリを獲得した。『動物戦隊ジュウオウジャー』のジュウオウザワールド役や、『刀剣乱舞〜花影ゆれる砥水〜』への出演などで知られる。
