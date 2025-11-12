お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（51）が12日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にVTR出演。事務所の後輩芸人について語った。

この日スタジオには、芸能事務所「グレープカンパニー」に所属する芸人が集合。同事務所筆頭格の「サンドウィッチマン」の人柄について、お見送り芸人しんいちは「頑張って面白い人には、サンドさんは衣装を買ったりゲームを何やらかんやらあるんですけど、努力をしない人にはいっさい見向きもしない」と告白。「それは厳しくやってるというか、サボってる人には見向きもしない」と語った。

そこで「カカロニ」栗谷が「サンドウィッチマンさんて、1月1日から3日まで、その間に会えばお年玉をくれる」と説明。「その間に海外とか旅行に行っちゃう」と話したところで、何かを察したお見送り芸人しんいちは「栗谷！栗谷！」と制止。栗谷は「この人、羽田で待ち伏せして。毎年金をもらってる」とタレ込んだ。

その後、VTRで登場した富澤は「一番かわいいと思う後輩」との質問に、しんいちの名前を挙げ「なんだかんだ言って礼儀正しいし、お笑いに対しても貪欲」と評価。「毎年、お正月にあいさつをしに来てくれるんで」と続けると、スタジオでは「意味合いが違う」とのツッコミが。

しかし富澤は「海外旅行に行くんですけど、空港まで来る」といい、「お年玉をもらって帰るんで、その足でパチンコに行ってる」と笑いを誘った。

すると「おれんちにも」と、伊達も心当たりがある様子。「正月、家族旅行に行こうとしたら家の前にしんいちがいて」と振り返り、「どうした？って言ったら“お年玉もらいに来ました”。渡すと、“凄い寒かったですわ〜何時間も待って”とか言って。もらってそのまま、振り返りもせずいなくなる」とあきれていた。