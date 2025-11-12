元NGT48荻野由佳、ミニスカ秋コーデに絶賛の声「安定の美脚」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2025/11/12】元NGT48の荻野由佳が11月11日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの秋のコーディネートを公開した。
【写真】産後の26歳元アイドル「可愛すぎる」ミニスカで驚異スタイル披露
荻野は「紅葉カラー 今年まだ紅葉みれてない… 今日の夜ご飯は秋刀魚にしよう」とコメントし、赤のニットトップスと薄いブラウンのミニスカートにグレーのジャケットを羽織った秋の装いを披露。スラリと真っ直ぐに伸びた美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「秋コーデ似合ってる」「安定の美脚」「透明感すごい」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
荻野は、26歳の誕生日の2月16日に入籍を報告。4月に第1子の妊娠を、9月9日に出産したことを発表した。（modelpress編集部）
