【モデルプレス＝2025/11/12】元NGT48の荻野由佳が11月11日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの秋のコーディネートを公開した。

【写真】産後の26歳元アイドル「可愛すぎる」ミニスカで驚異スタイル披露

◆荻野由佳、ミニスカ秋コーデ公開


荻野は「紅葉カラー 今年まだ紅葉みれてない… 今日の夜ご飯は秋刀魚にしよう」とコメントし、赤のニットトップスと薄いブラウンのミニスカートにグレーのジャケットを羽織った秋の装いを披露。スラリと真っ直ぐに伸びた美しい脚を見せている。

◆荻野由佳の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「秋コーデ似合ってる」「安定の美脚」「透明感すごい」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。

荻野は、26歳の誕生日の2月16日に入籍を報告。4月に第1子の妊娠を、9月9日に出産したことを発表した。（modelpress編集部）

