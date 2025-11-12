aespaジゼル、素肌輝く衣装姿に視線集中「透明感すごい」「天使」
【モデルプレス＝2025/11/12】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が11月10日、自身のInstagramを更新。肩出し衣装で美しい素肌を披露した。
【写真】人気K-POPアイドル「透明感すごい」素肌輝く衣装姿
ジゼルは胸元や肩を出した白い衣装を着用し、カメラに目線を向けているショットを公開。透き通る美しい肌を見せている。
また、メガネ姿のオフショットやイラストの描かれているノート、食事なども投稿している。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「可愛すぎる」「天使」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
