浅野忠信の18歳年下妻・中田クルミ、手編みスカーフ披露「可愛い」「素敵すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/12】俳優・浅野忠信の妻で女優の中田クルミが11月11日、自身のInstagramを更新。手編みのスカーフとその作成中の動画を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】浅野忠信の18歳年下妻「売り物みたい」手編みスカーフ付けた姿
中田は真っ赤なスカーフを身につけた姿とその制作過程を投稿。「流行りのSophie Scarf作りたかったんだけど、棒針初心者な上に英語の編み図がさっぱり理解不能で縁がガタガタになった」「結局かぎ針で縁取り編みして誤魔化しました」とつづり、制作中の苦労を明かした。Sophie Scarf（ソフィースカーフ）とは、北欧の人気ニットブランドPetiteKnitが手がける、小ぶりでシンプルな手編みスカーフのことである。
この投稿に、ファンからは「素敵すぎる」「似合ってて可愛い」「スカーフ作ってみたくなった」「売り物みたい」「集中力すごい」などと反響が寄せられている。
中田は浅野と2022年8月に結婚を発表。当時18歳の年の差婚として注目を浴びていた。（modelpress編集部）
