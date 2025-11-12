ゆきぽよ、タイトドレスで美ボディ披露「スタイル良すぎる」「ゴージャスで神々しい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/12】タレントのゆきぽよが11月10日、自身のInstagramを更新。タイトなドレスに身を包んだ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】ゆきぽよ「神々しい」タイトドレスで美ボディライン強調
ゆきぽよは「最近の衣装をまとめて」とコメントし、複数枚の写真を投稿。タイトなブラウンのホルターネックドレスに身を包んだショットでは、肩から腕にかけての美しいラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「すごく似合ってる」「綺麗すぎる」「ゴージャスで神々しい」「スタイル良すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ゆきぽよ、タイトドレス姿披露
◆ゆきぽよの投稿に反響
