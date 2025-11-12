VAR¤â¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¸«Æ¨¤·¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯ÀÕÇ¤¡×¡¡ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ø¡Ä¿³È½°÷70¿Í¤Ç¶¦Í¡ÖÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï11·î12Æü¤Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î»ö¾Ý¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿Ãæ¡¢10·î18Æü¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Âè34Àá²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎÂÐÀï¤Ç²£ÉÍFM¤ËPK¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤òºÎÍÑ¤·¤Æ±ºÏÂ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ÎÁ°È¾42Ê¬¡¢²£ÉÍFM¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë½³¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç±ºÏÂGKÀ·ÀîÊâ¸«¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¤ì¤º¡£¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿DF¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¥Ë¥ç¡¼¥Í¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎDFÀÐ¸¶¹¶µ¤ÎÀÜ¿¨¤¬È¿Â§¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²£ÉÍFM¤ËPK¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡ÊVAR¡Ë¤â°ìÏ¢¤Î¾ìÌÌ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢PK¤ÎÈ½Äê¤ò¾µÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎPK¤¬·è¤Þ¤ê¡¢²£ÉÍFM¤¬3-0¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡º´Æ£Î´¼£JFA¿³È½¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤ÊÏÃ¤«¤é¤¹¤ë¤È¸½¾ì¤ÏPK¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÍè¤Ê¤éPK¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤Æ¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢À·Àî¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¶¥¤ê¹ç¤¤¤ËÍè¤¿²£ÉÍFM¤ÎDF³ÑÅÄÎÃÂÀÏº¤ÎÆ¬¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¥¥Ë¥ç¡¼¥Í¥¹¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡À·Àî¤È³ÑÅÄ¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÎÈ½Äê¤Ï»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢ÀÐ¸¶¤È¥¥Ë¥ç¡¼¥Í¥¹¤ÎÀÜ¿¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö±ºÏÂ¤ÎÁª¼ê¤Ë°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¸å¤í¤«¤é½³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤ÎÈ¿Â§¤ÏÀµ¤·¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»þ´Ö¼´¤Ç¥¥Ë¥ç¡¼¥Í¥¹¤Î¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ï¤³¤Î2¤Ä¤Î»ö¾Ý¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐPK¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤Æ±ºÏÂ¤Ë´ÖÀÜ¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡ÖVAR¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»î¹ç¤ÇÀµ¤·¤¯¡ÊÈ½Äê¡Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬»ö¼Â¡£¡Ê»î¹ç¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï¡Ë·ë²ÌÏÀ¤Ç¡¢Àµ¤·¤¤È½Äê¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï½Å¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤³¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¿³È½°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´°÷¤¬½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤³¤Î¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Î»þÅÀ¤ÇVAR¤¬µÏ¿¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤¿»þÅÀ¤Çµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾å¤Î4Ì¾¤â¹ç¤ï¤»¤¿¿³È½ÃÄ¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖVAR¤Ï¤Þ¤º¡ÊFK¤Ë»þÅÀ¤Ç¤Î¡Ë¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ò¸«¤Æ¡¢GK¤È¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÁª¼ê¤ÎÀÜ¿¨¤ËÆ¬¤¬¸þ¤¯¡£¤½¤·¤ÆPK¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤¿¸å¡¢¡ÊFK¤Ç¤Î¡Ë¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤¿»þ¡¢ÀÜ¿¨¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£VAR¤ÈAVAR¡Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈVAR¡Ë¤¬¡Ø¤³¤³¤¬Á´¤Æ¡Ù¤È½¸Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢º´Æ£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÏÏÃ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÁª¼ê¤ÎÆ¬¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸«¤¨¤Å¤é¤¤¡£¤½¤ì¤òËÉ¤°¤Î¤¬VAR¤ÎÌò³ä¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£VAR¤ÈAVAR¤Ï¤³¤ÎÈ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡JFA¿³È½°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÈ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿³È½°÷¤Ë¥ß¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç±ºÏÂ¤È¸ÄÊÌ¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢º´Æ£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö¿³È½°÷¤Ë¤ÏÌÚÍËÆü¡Ê10·î23Æü¡Ë¤Ë70Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÁ´°÷¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç½¸¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï²æ¡¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅú¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢VAR¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¶¦Í¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¼ç´Ñ¤¬Íí¤à¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥¯¥È¤ÎÉôÊ¬¡Ê¤Ç¤ÎÈ½Äê¥ß¥¹¡Ë¡£VAR¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¤¢¤ëÃæ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë±ºÏÂMF¶â»ÒÂóÏº¤¬Éû¿³¤ò¾®ÆÍ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤Âà¾ì½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢4»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀðÃ«·ò»Ê°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö½Ð¾ìÄä»ß¤Î»î¹ç¿ô¤Ïµ¬Î§°Ñ°÷²ñ¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤¬¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë