さっすが【3COINS】さん、、！ お値段以上に優秀♡「新作アイテム」

日常の快適さを高めてくれる便利グッズが揃う【3COINS（スリーコインズ）】に、またもや驚くような新作アイテムが登場しました。バッグに取り付けられるコンパクトサイズのセンサーライトや、旅行・買い物時に重宝しそうな折りたたみ式のリュックなど、どれも価格以上の活躍に期待できそう！ 見つけたら即カートインしたい、3COINSの技ありアイテムを紹介します。

バッグの中をタッチで照らすハート型センサーライト

【3COINS】「バッグ用タッチセンサーライト」\880（税込）

バッグの中でお目当てのアイテムを見失ってしまったときに便利な、バッグ用のセンサーライト。クリップとカラビナが付いたハート型のライトには、手で触れるだけで光るタッチセンサーが内蔵。スイッチで点灯と消灯の切り替えもでき、暗いところでも手元を照らしてくれそうです。充電式で繰り返し使えるのも◎

つけたままスマホ操作しやすいスエード調の上品手袋

【3COINS】「スエード調スマホ対応手袋」\330（税込）

上品なスエード調の生地が大人コーデに合わせやすく、高見えにも期待できるシンプルな手袋。人差し指と親指にはタッチパネルに対応した導電生地があしらわれているのがポイント。手がかじかむ冬に手袋を外さずともスマホ操作をしやすい優秀アイテムです。すっきりとした見た目ながら、内側はふんわりと毛足が長いフェイクファー素材が使用されています。

裏起毛で足元をやさしくカバーするレッグウォーマー

【3COINS】「PREMIUM薄手裏起毛レッグウォーマー」\550（税込）

公式ECサイトにて「ふくらはぎから足首までしっかり保温し、冷えが気になる季節にぴったり」と紹介されている、こちらのレッグウォーマー。肌あたりのよさにこだわった裏起毛素材が使用されており、冷えやすい冬の足元をやさしくカバーしてくれそう。外側は細めのリブ素材のため着膨れ見えしにくく、ボトムスやワンピースの下からチラ見せさせてもサマになりそう。

旅行の相棒として頼れる折りたたみ式のリュック

【3COINS】「トラベル折りたたみリュック」\550（税込）

アジャスター付きのショルダーストラップやドリンクホルダーも付いた本格的なデザインでありながら、小さく折りたためる技ありリュック。正面のファスナーポケットに本体を収納すれば、ハンドルが付いたポーチ程度の大きさへ。荷物が増えたときにサッと取り出して背負えるので、買い物や旅行時の相棒にぴったりかも！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ