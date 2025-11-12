シンガーソングライターのロードが９日にルクセンブルクで予定されていた「ウルトラサウンド・ワールド・ツアー」初日公演を、激しい食中毒のため当日にキャンセルした。



ロードはインスタグラム・ストーリーで次のように報告した。「ルクセンブルクのみんな、本当に申し訳ないのだけど、昨夜から容赦ない食中毒になってしまい、今日もまだステージに立てる状態じゃないの」「一日中休んで回復を願っていたけど、ほとんど立ち上がることもできないわ…あなたたちはもっと良いものに値する」



さらに、「この公演をどれほど楽しみにしていたか言葉では言い表せない。私にとって初めてのルクセンブルク公演であり、ウルトラサウンドＥＵツアーの初日、そしてフランスのミュージシャンＯｋｌｏｕとの唯一の共演でもあったの。本当に悔しい」「もし少しでも可能性があるなら、ステージに立っていたことを知ってほしい。とても弱った女の子からの愛を込めて」現在、ロードはチームとともに振替公演の調整を進めている。



その後ロードは、翌日１０日のパリ公演でステージに復帰している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）