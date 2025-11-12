回転寿司チェーン「くら寿司」にて「極上とろとまぐろ」フェアを期間・数量限定で開催！

「熟成中とろ」など口の中で“とろ”ける贅沢メニューが楽しめるほか、ブラックフライデーにちなんだ“黒”スイーツも新登場します☆

くら寿司 「極上とろとまぐろ」フェア

開催期間：2025年11月14日（金）〜期間・数量限定

開催店舗：全国のくら寿司店舗

くら寿司にて、「熟成中とろ」や「炭火焼 まぐろたたき」などが登場する「極上とろとまぐろ」フェアを期間・数量限定で開催！

口の中で“とろ”ける贅沢な味わいのメニューが勢揃いします。

また、同日より、ブラックフライデーにちなんだ新スイーツ「ブラックペッパーバスクチーズケーキ」や「黒ごま パンダどら焼き」も期間・数量限定で登場します☆

熟成中とろ

価格：300円

販売期間：2025年11月14日（金）〜11月24日（月）

マグロの中トロ部分から特に脂のりの良いものを厳選した「熟成中とろ」

熟成させることで旨みを最大限に引き出しています。

上質な脂の旨みとマグロ本来の旨みがバランス良く味わえる一品です。

炭火焼 まぐろたたき

価格：110円

※全店同一価格での販売

販売期間：2025年11月14日（金）〜11月24日（月）

全店110円と、リーズナブルな価格で堪能できる「炭火焼 まぐろたたき」も登場。

さっぱりとした後味ともっちりとした食感が特徴の国産ビンチョウマグロが使用されています。

国産ビンチョウマグロの表面を炭焼きにすることで、香ばしさも楽しめる一皿です。

かつおハラミカツ（一貫）

価格：115円

販売期間：2025年11月14日（金）〜11月24日（月）

※数量限定

カツオの中でも脂のりが良く、濃厚な旨みを楽しめる希少部位のハラミ部分をカツにした「かつおハラミカツ（一貫）」

甘辛い天丼ダレをかけて提供されます！

噛むほどに旨みが広がる一品です。

熟成大とろ（一貫）

価格：380円

販売期間：販売中〜2025年11月24日（月）

マグロからわずか5％ほどしか取れない最高級部位を使用した「熟成大とろ（一貫）」

独自の熟成技術で旨みと甘みを最大限に引き出しています。

食べた瞬間に口の中でとろけます！

とろかつお

価格：160円

販売期間：2025年11月14日（金）〜11月24日（月）

※数量限定

一匹ずつ丁寧に釣り上げる“一本釣り”で漁獲した鮮度、品質が良いカツオを使用した「とろかつお」

職人が一匹ずつ脂のりを確認し、選別されています。

脂がのった濃厚な旨みが口の中で広がり、最後はスッととろけるような口どけをリーズナブルな価格で堪能できる一品です。

ふぐ皮ポン酢

価格：115円

販売期間：2025年11月14日（金）〜11月24日（月）

下関で約100年続く、老舗の水産会社より仕入れた国産トラフグのフグ皮と、国産マフグの身を使用した「ふぐ皮ポン酢」

コリコリとした食感とフグの旨みとともに、爽やかな柑橘の香りが漂う自家製のジュレポン酢でさっぱりと仕上げられています。

七味と大根おろしのピリ辛がアクセントとなった大人な味わいです。

“黒”で楽しむブラックフライデー限定スイーツ新登場

2025年11月28日（金）のブラックフライデーにちなみ、“黒”をテーマにしたスイーツが登場！

ケーキの表面を見た目が濃くなるよう焼き上げた「ブラックペッパーバスクチーズケーキ」と、パンダのように黒と白の見た目が特徴的な「黒ごま パンダどら焼き」が提供されます。

ブラックペッパーバスクチーズケーキ

価格：330円

販売期間：2025年11月14日（金）〜11月28日（金）

「ブラックペッパーバスクチーズケーキ」は、ケーキの表面を見た目が濃くなるよう焼き上げ、“ブラック”ペッパーを使用したバスクチーズケーキです。

オーストラリア産のクリームチーズを使用し、表面は香ばしく、中はクリーミーでとろけるような食感に。

また、チーズのコクを活かすために甘さ控えめに仕上げられており、香ばしさとほろ苦さが引き立ちます。

そして、香りが良い粗く挽いたブラックペッパーをふりかけることで、チーズケーキの濃厚なコクや甘みに、ピリッとした刺激と華やかでウッディな香りをプラス。

上品な味わいを楽しめるサイドメニューです。

※お持ち帰り不可

黒ごま パンダどら焼き

価格：280円

販売期間：2025年11月14日（金）〜11月28日（金）

「黒ごま パンダどら焼き」は、パンダのように黒と白の見た目が特徴的などら焼き。

こし餡に黒ねりごまをたっぷりと練り込み、塩を効かせた濃厚で香ばしい黒ごまあんと、甘くないホイップクリームを、和歌山県産備長炭パウダーを混ぜた皮で挟んでいます。

黒ごまの香りとコクがしっかり感じられ、軽やかなクリームで食後でも食べやすい一品です。

※お持ち帰り不可

※はちみつを使用しています

口の中で“とろ”けるお寿司と、ブラックフライデーにちなんだ新スイーツ！

くら寿司の「極上とろとまぐろ」フェアとブラックフライデースイーツは、いずれも2025年11月14日（金）から期間・数量限定で登場します。

※店舗により価格が異なります

※一部メニューは予定数量に達し次第、販売終了となります

