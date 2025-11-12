『COUNTDOWN JAPAN 25／26』タイムテーブル発表【一覧掲載】
12月27日から31まで千葉・幕張メッセ国際展示場1〜11ホール・イベントホールで開催される年越しフェス『COUNTDOWN JAPAN 25／26』のタイムテーブルが発表された
【画像】『COUNTDOWN JAPAN 25／26』タイムテーブル
今年は初の5日間開催となり、2019年以来6年ぶりにMOON STAGEも復活。27日から30日までのヘッドライナーはVaundy、Creepy Nuts、サカナクション、BUMP OF CHICKENが務め、年越しの時間帯はTHE ORAL CIGARETTES（EARTH STAGE）、ano（GALAXY STAGE）、サバシスター（COSMO STAGE）が登場することとなった。
チケットは、7日に抽選結果の発表を行ったチケット第2次抽選先行をもって、全券種が売り切れとなっている。
■『COUNTDOWN JAPAN 25/26』タイムテーブル
12月27日（土）
【EARTH STAGE】
12:10〜 HANA
13:15〜 Novelbright
14:20〜 NiziU
15:25〜 Da-iCE
16:30〜 櫻坂46
17:35〜 DISH//
18:40〜 SUPER BEAVER
19:45〜 Vaundy
【GALAXY STAGE】
12:05〜 キュウソネコカミ
13:10〜 BOYNEXTDOOR
14:15〜 Omoinotake
15:20〜 Little Glee Monster
16:25〜 SKY-HI
17:30〜 きゃりーぱみゅぱみゅ
18:35〜 milet
19:40〜 ヤングスキニー
【COSMO STAGE】
12:00〜 緑仙
13:00〜 『ユイカ』
14:00〜 MAISONdes
15:00〜 BURNOUT SYNDROMES
16:00〜 TETORA
17:00〜 TWS
18:00〜 シャイトープ
19:00〜 宮野真守
20:00〜 トゲナシトゲアリ
【MOON STAGE】
12:30〜 アルステイク
13:30〜 Furui Riho
14:30〜 UNFAIR RULE
15:30〜 レトロリロン
16:30〜 Conton Candy
17:30〜 Blue Mash
18:30〜 KALMA
19:30〜 Enfants
12月28日（日）
【EARTH STAGE】
12:10〜 SHISHAMO
13:15〜 INI
14:20〜 FRUITS ZIPPER
15:25〜 UVERworld
16:30〜 キタニタツヤ
17:35〜 LE SSERAFIM
18:40〜 マカロニえんぴつ
19:45〜 Creepy Nuts
【GALAXY STAGE】
12:05〜 CUTIE STREET
13:10〜 NEE
14:15〜 LANA
15:20〜 Aooo
16:25〜 KEIJU
17:30〜 すりぃ
18:35〜 Awich
19:40〜 Chevron
【COSMO STAGE】
12:00〜 KUROMI
13:00〜 NOMELOM NOLEMON
14:00〜 Reol
15:00〜 須田景凪
16:00〜 muque
17:00〜 カネヨリマサル
18:00〜 CLAN QUEEN
19:00〜 TOOBOE
20:00〜 CHiCO with HoneyWorks
【MOON STAGE】
12:30〜 森ル果実
13:30〜 弌誠
14:30〜 Dannie May
15:30〜 紫 今
16:30〜 乃紫
17:30〜 35.7
18:30〜 菅原圭
19:30〜 かいりきベア
12月29日（月）
【EARTH STAGE】
12:10〜 ねぐせ。
13:15〜 ハルカミライ
14:20〜 マルシィ
15:25〜 Saucy Dog
16:30〜 東京スカパラダイスオーケストラ
17:35〜 My Hair is Bad
18:40〜 クリープハイプ
19:45〜 サカナクション
【GALAXY STAGE】
12:05〜 コレサワ
13:10〜 HY
14:15〜 FOMARE
15:20〜 amazarashi
16:25〜 Hump Back
17:30〜 アイナ・ジ・エンド
18:35〜 FUNKY MONKEY BABY’S
19:40〜 This is LAST
【COSMO STAGE】
12:00〜 Age Factory
13:00〜 にしな
14:00〜 NEXZ
15:00〜 BAND-MAID
16:00〜 礼賛
17:00〜 Tani Yuuki
18:00〜 アンジュルム
19:00〜 CANDY TUNE
20:00〜 Juice=Juice
【MOON STAGE】
12:30〜 トンボコープ
13:30〜 TRACK15
14:30〜 bokula.
15:30〜 HERO COMPLEX
16:30〜 moon drop
17:30〜 berry meet
18:30〜 超能力戦士ドリアン
19:30〜 Arakezuri
12月30日（火）
【EARTH STAGE】
12:10〜 ハンブレッダーズ
13:15〜 ヤバイTシャツ屋さん
14:20〜 サンボマスター
15:25〜 TOMORROW X TOGETHER
16:30〜 [Alexandros]
17:35〜 sumika
18:40〜 ASIAN KUNG-FU GENERATION
19:45〜 BUMP OF CHICKEN
【GALAXY STAGE】
12:05〜 Fear, and Loathing in Las Vegas
13:10〜 flumpool
14:15〜 indigo la End
15:20〜 KANA-BOON
16:25〜 TOMOO
17:30〜 羊文学
18:35〜 スキマスイッチ
19:40〜 新しい学校のリーダーズ
【COSMO STAGE】
12:00〜 DXTEEN
13:00〜 AKASAKI
14:00〜 miwa
15:00〜 ACIDMAN
16:00〜 ストレイテナー
17:00〜 Base Ball Bear
18:00〜 ヒトリエ
19:00〜 ロクデナシ
20:00〜 離婚伝説
【MOON STAGE】
12:30〜 リーガルリリー
13:30〜 Laura day romance
14:30〜 なきごと
15:30〜 Cloudy
16:30〜 kurayamisaka
17:30〜 カメレオン・ライム・ウーピーパイ
18:30〜 リュックと添い寝ごはん
19:30〜 shallm
12月31日（水）
【EARTH STAGE】
15:45〜 WurtS
16:50〜 SixTONES
17:55〜 go!go!vanillas
19:00〜 10-FEET
20:05〜 ずっと真夜中でいいのに。
21:10〜 マキシマム ザ ホルモン
22:15〜 04 Limited Sazabys
23:30〜 THE ORAL CIGARETTES
24:45〜 PEOPLE 1
【GALAXY STAGE】
15:55〜 女王蜂
17:00〜 シンガーズハイ
18:05〜 HEY-SMITH
19:10〜 おいしくるメロンパン
20:15〜 フレデリック
21:20〜 なとり
22:25〜 Kroi
23:35〜 ano
24:55〜 川崎鷹也
26:05〜 Tele
27:15〜 Chilli Beans.
28:25〜 BLUE ENCOUNT
【COSMO STAGE】
15:40〜 MUCC
16:40〜 Bialystocks
17:40〜 秋山黄色
18:40〜 9mm Parabellum Bullet
19:40〜 the shes gone
20:40〜 Novel Core
21:40〜 SIRUP
22:40〜 THE BACK HORN
23:40〜 サバシスター
24:50〜 四星球
25:50〜 Paledusk
26:50〜 the cabs
27:50〜 NELKE
【MOON STAGE】
16:10〜 KUZIRA
17:10〜 佐野元春 ＆ THE COYOTE BAND
18:10〜 仲井戸"CHABO"麗市
19:10〜 ナナヲアカリ
20:10〜 センチミリメンタル
21:10〜 め組
22:10〜 水槽
23:10〜 Lavt
24:20〜 猫背のネイビーセゾン
25:20〜 luv
26:20〜 チョーキューメイ
27:20〜 Maki
28:20〜 プッシュプルポット
