『COUNTDOWN JAPAN 25／26』タイムテーブル発表【一覧掲載】

写真拡大

　12月27日から31まで千葉・幕張メッセ国際展示場1〜11ホール・イベントホールで開催される年越しフェス『COUNTDOWN JAPAN 25／26』のタイムテーブルが発表された

【画像】『COUNTDOWN JAPAN 25／26』タイムテーブル

　今年は初の5日間開催となり、2019年以来6年ぶりにMOON STAGEも復活。27日から30日までのヘッドライナーはVaundy、Creepy Nuts、サカナクション、BUMP OF CHICKENが務め、年越しの時間帯はTHE ORAL CIGARETTES（EARTH STAGE）、ano（GALAXY STAGE）、サバシスター（COSMO STAGE）が登場することとなった。

　チケットは、7日に抽選結果の発表を行ったチケット第2次抽選先行をもって、全券種が売り切れとなっている。

■『COUNTDOWN JAPAN 25/26』タイムテーブル
12月27日（土）

【EARTH STAGE】
12:10〜　HANA
13:15〜　Novelbright
14:20〜　NiziU
15:25〜　Da-iCE
16:30〜　櫻坂46
17:35〜　DISH//
18:40〜　SUPER BEAVER
19:45〜　Vaundy

【GALAXY STAGE】
12:05〜　キュウソネコカミ
13:10〜　BOYNEXTDOOR
14:15〜　Omoinotake
15:20〜　Little Glee Monster
16:25〜　SKY-HI
17:30〜　きゃりーぱみゅぱみゅ
18:35〜　milet
19:40〜　ヤングスキニー

【COSMO STAGE】
12:00〜　緑仙
13:00〜　『ユイカ』
14:00〜　MAISONdes
15:00〜　BURNOUT SYNDROMES
16:00〜　TETORA
17:00〜　TWS
18:00〜　シャイトープ
19:00〜　宮野真守
20:00〜　トゲナシトゲアリ

【MOON STAGE】
12:30〜　アルステイク
13:30〜　Furui Riho
14:30〜　UNFAIR RULE
15:30〜　レトロリロン
16:30〜　Conton Candy
17:30〜　Blue Mash
18:30〜　KALMA
19:30〜　Enfants

12月28日（日）

【EARTH STAGE】
12:10〜　SHISHAMO
13:15〜　INI
14:20〜　FRUITS ZIPPER
15:25〜　UVERworld
16:30〜　キタニタツヤ
17:35〜　LE SSERAFIM
18:40〜　マカロニえんぴつ
19:45〜　Creepy Nuts

【GALAXY STAGE】
12:05〜　CUTIE STREET
13:10〜　NEE
14:15〜　LANA
15:20〜　Aooo
16:25〜　KEIJU
17:30〜　すりぃ
18:35〜　Awich
19:40〜　Chevron

【COSMO STAGE】
12:00〜　KUROMI
13:00〜　NOMELOM NOLEMON
14:00〜　Reol
15:00〜　須田景凪
16:00〜　muque
17:00〜　カネヨリマサル
18:00〜　CLAN QUEEN
19:00〜　TOOBOE
20:00〜　CHiCO with HoneyWorks

【MOON STAGE】
12:30〜　森ル果実
13:30〜　弌誠
14:30〜　Dannie May
15:30〜　紫 今
16:30〜　乃紫
17:30〜　35.7
18:30〜　菅原圭
19:30〜　かいりきベア

12月29日（月）

【EARTH STAGE】
12:10〜　ねぐせ。
13:15〜　ハルカミライ
14:20〜　マルシィ
15:25〜　Saucy Dog
16:30〜　東京スカパラダイスオーケストラ
17:35〜　My Hair is Bad
18:40〜　クリープハイプ
19:45〜　サカナクション

【GALAXY STAGE】
12:05〜　コレサワ
13:10〜　HY
14:15〜　FOMARE
15:20〜　amazarashi
16:25〜　Hump Back
17:30〜　アイナ・ジ・エンド
18:35〜　FUNKY MONKEY BABY’S
19:40〜　This is LAST

【COSMO STAGE】
12:00〜　Age Factory
13:00〜　にしな
14:00〜　NEXZ
15:00〜　BAND-MAID
16:00〜　礼賛
17:00〜　Tani Yuuki
18:00〜　アンジュルム
19:00〜　CANDY TUNE
20:00〜　Juice=Juice

【MOON STAGE】
12:30〜　トンボコープ
13:30〜　TRACK15
14:30〜　bokula.
15:30〜　HERO COMPLEX
16:30〜　moon drop
17:30〜　berry meet
18:30〜　超能力戦士ドリアン
19:30〜　Arakezuri

12月30日（火）

【EARTH STAGE】
12:10〜　ハンブレッダーズ
13:15〜　ヤバイTシャツ屋さん
14:20〜　サンボマスター
15:25〜　TOMORROW X TOGETHER
16:30〜　[Alexandros]
17:35〜　sumika
18:40〜　ASIAN KUNG-FU GENERATION
19:45〜　BUMP OF CHICKEN

【GALAXY STAGE】
12:05〜　Fear, and Loathing in Las Vegas
13:10〜　flumpool
14:15〜　indigo la End
15:20〜　KANA-BOON
16:25〜　TOMOO
17:30〜　羊文学
18:35〜　スキマスイッチ
19:40〜　新しい学校のリーダーズ

【COSMO STAGE】
12:00〜　DXTEEN
13:00〜　AKASAKI
14:00〜　miwa
15:00〜　ACIDMAN
16:00〜　ストレイテナー
17:00〜　Base Ball Bear
18:00〜　ヒトリエ
19:00〜　ロクデナシ
20:00〜　離婚伝説

【MOON STAGE】
12:30〜　リーガルリリー
13:30〜　Laura day romance
14:30〜　なきごと
15:30〜　Cloudy
16:30〜　kurayamisaka
17:30〜　カメレオン・ライム・ウーピーパイ
18:30〜　リュックと添い寝ごはん
19:30〜　shallm

12月31日（水）

【EARTH STAGE】
15:45〜　WurtS
16:50〜　SixTONES
17:55〜　go!go!vanillas
19:00〜　10-FEET
20:05〜　ずっと真夜中でいいのに。
21:10〜　マキシマム ザ ホルモン
22:15〜　04 Limited Sazabys
23:30〜　THE ORAL CIGARETTES
24:45〜　PEOPLE 1

【GALAXY STAGE】
15:55〜　女王蜂
17:00〜　シンガーズハイ
18:05〜　HEY-SMITH
19:10〜　おいしくるメロンパン
20:15〜　フレデリック
21:20〜　なとり
22:25〜　Kroi
23:35〜　ano
24:55〜　川崎鷹也
26:05〜　Tele
27:15〜　Chilli Beans.
28:25〜　BLUE ENCOUNT

【COSMO STAGE】
15:40〜　MUCC
16:40〜　Bialystocks
17:40〜　秋山黄色
18:40〜　9mm Parabellum Bullet
19:40〜　the shes gone
20:40〜　Novel Core
21:40〜　SIRUP
22:40〜　THE BACK HORN
23:40〜　サバシスター
24:50〜　四星球
25:50〜　Paledusk
26:50〜　the cabs
27:50〜　NELKE

【MOON STAGE】
16:10〜　KUZIRA
17:10〜　佐野元春 ＆ THE COYOTE BAND
18:10〜　仲井戸"CHABO"麗市
19:10〜　ナナヲアカリ
20:10〜　センチミリメンタル
21:10〜　め組
22:10〜　水槽
23:10〜　Lavt
24:20〜　猫背のネイビーセゾン
25:20〜　luv
26:20〜　チョーキューメイ
27:20〜　Maki
28:20〜　プッシュプルポット