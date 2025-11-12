ハウステンボスが「第3回 International Illumination Award(インターナショナルイルミネーション アワード)」にて、「イルミネーションイベント部門優秀エンタテインメント賞」の第1位に！

ヨーロッパの街並みが広がるハウステンボスの絶景イルミネーションが13年連続の“日本一”を達成しました☆

ハウステンボス「第3回 International Illumination Award(インターナショナルイルミネーション アワード)」イルミネーションイベント部門優秀エンタテインメント賞 第1位

画像提供：ハウステンボス

イルミネーション特設サイト：https://www.huistenbosch.co.jp/event/hikari/

「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」

今回、夜景観光コンベンション・ビューローが創設し主催する「第3回 International Illumination Award(インターナショナルイルミネーション アワード)」にて、「イルミネーションイベント部門優秀エンタテインメント賞」の第1位に輝きました！

2013年から開催されている「イルミネーションアワード」にて、10年連続“日本一”に輝いたハウステンボスが、2025年に3回目を迎える新アワード「第3回 International Illumination Award」においても、3年連続で“日本一”を獲得。

エンタテインメント部門において、13年連続受賞であり、さらに全部門においても、13年連続受賞はハウステンボスのみの快挙です☆

東京ドーム約33個分のヨーロッパの街並みが広がる場内で繰り広げられる圧倒的スケールのイルミネーションは、まさに圧巻の一言。

ヨーロッパの街並みとイルミネーションの煌めきが調和した空間は、日中とは異なる、ハウステンボスならではの世界観を楽しめます。

画像提供：ハウステンボス

さらに、2025年春からハウステンボスが誇るエンターテインメントを融合したナイトショーが誕生。

新ナイトショー「シャワー・オブ・ライツ」は、ヨーロッパの街並みを背景に、日本最大※の音楽噴水ショーとイルミネーション、サーチライト、さらに海外アーティストの生歌と大迫力の花火を融合し、大パノラマの絶景が広がります。※日本最大の音楽噴水ショーにおいて（2023年 ドゥサイエンス調べ）

アーティストのライブパフォーマンスから始まり、最大20ｍの高さまで打ち上がる噴水、ドムトールンから放たれるサーチライトによって夜空から光が降り注ぎ、フィナーレには視界いっぱいに花火が打ちあがる光景を、多くのゲストが楽しんでいます！

花火、噴水、生歌唱の夢の競演！ハウステンボス『Shower of Lights(シャワー・オブ・ライツ)』 花火、噴水、生歌唱の夢の競演！ハウステンボス『Shower of Lights(シャワー・オブ・ライツ)』 続きを見る

ハウステンボスでは、一年中イルミネーションを展開していますが、この冬はさらにスケールアップ。

圧倒的な輝きに包まれるイルミネーションとナイトエンターテインメントが楽しめます。

日本初※の「グランド・シャンデリアツリー」が登場し、ヨーロッパの街並みがツリーとともに壮麗な輝きに包まれる「ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス」に、

※シャンデリアを模したクリスマスツリーは日本初(2025年 ハウステンボス調べ)

クリスタルが煌めくシャンデリアツリー＆ナイトショー！ハウステンボス“European Holy Christmas2025” クリスタルが煌めくシャンデリアツリー＆ナイトショー！ハウステンボス“European Holy Christmas2025” 続きを見る

新演出としてシンボルタワーも白銀の輝きに染まり、“真っ白”な光が場内全体に降り注ぐ「白銀の世界 グランドフィナーレ」など、この冬だけの一生モノの感動体験ができます☆

“6年間の集大成の輝き”をこれまでにない演出＆スケールでお届け！ハウステンボス「白銀の世界 グランドフィナーレ」 “6年間の集大成の輝き”をこれまでにない演出＆スケールでお届け！ハウステンボス「白銀の世界 グランドフィナーレ」 続きを見る

（一社）夜景観光コンベンション・ビューロー 代表理事 丸々もとお氏のコメント

画像提供：ハウステンボス

【評価のポイント】

イルミネーション、ライトアップ、噴水、花火等、多彩な光演出が同時に展開するショーは息を飲むインパクトで圧巻。

年々進化を遂げながらもエンターテインメント性を高め、同部門で13年連続の栄誉を獲得。

昨年度受賞した年度最優秀賞を合わせて名実共に世界一の称号を今年も確実なものとしています。

【ハウステンボスイルミネーションについて】

ヨーロッパの町並みのライトアップや独自に展開するイルミネーション演出、運河に煌めく光、巨大なツリー演出、天高く打ち上がる噴水、ドムトールンの光演出からの壮大な滝の光など、巡るほどに様々な光が楽しめる世界感は唯一無二。

本イルミネーションアワードでも数々の賞を獲得し続ける施設の今後のさらなる進化が期待されます。

International Illumination Award(インターナショナルイルミネーションアワード) とは

（一社）夜景観光コンベンション・ビューローがこれまで全国各地へ授与したイルミネーション評価を、日本国内に留まらず、グローバルに活用できるブランドへと昇華。

今後の国際社会において日本が世界におけるリーダーシップを取り、日本のイルミネーション文化そのものを新たな価値として世界へ向けて発信することを目的に創設されたアワードです。

ハウステンボスのこれまでの受賞歴

2013年〜2022年「イルミネーションアワード」総合エンタテインメント部門 第1位

2017年「日本三大イルミネーション」認定

2023年「第1回 International Illumination Award(インターナショナルイルミネーション アワード)」イルミネーションイベント部門 優秀エンタテインメント賞 第1位

2024年「第2回 International Illumination Award(インターナショナルイルミネーション アワード)」 2024年度 最優秀賞 イルミネーションイベント部門 優秀エンタテインメント賞 第1位

圧巻のスケールで開催される、煌びやかなハウステンボスのイルミネーション！

「第3回 International Illumination Award(インターナショナルイルミネーション アワード)」にて、「イルミネーションイベント部門優秀エンタテインメント賞」の第1位に選ばれた、ハウステンボスのイルミネーションの紹介でした☆

ヨーロッパの街並みに初号機がリフトオフ！ハウステンボス／ライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」 ヨーロッパの街並みに初号機がリフトオフ！ハウステンボス／ライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」 続きを見る

大迫力の花火で2026年の門出を感動の最高潮で祝福！ハウステンボス・カウントダウン花火 大迫力の花火で2026年の門出を感動の最高潮で祝福！ハウステンボス・カウントダウン花火 続きを見る

※画像はすべてイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 13年連続日本一！ハウステンボス「イルミネーションイベント部門優秀エンタテインメント賞」第1位 appeared first on Dtimes.