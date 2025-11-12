まざまな“あったか”サービス！ジョイポート淡路島「うずしおクルーズ」こたつクルーズ

兵庫県・淡路島から出航している「うずしおクルーズ」を運営するジョイポート淡路島。

「うずしおクルーズ」にて、冬の寒さの中でも快適に渦潮を楽しんでもらうため「こたつクルーズ」が実施されます！

2025年12月1日(月)から2026年2月28日(土)までの期間限定開催です。

ジョイポート淡路島「うずしおクルーズ」こたつクルーズ

「こたつクルーズ」概要

料金(税込)：中学生以上 3,000円、小学生 1,500円、幼児 大人1名につき1名無料

※上記は「うずしおクルーズ」の乗船料です。「こたつクルーズ」イベント自体に追加料金はかかりません。

期間：2025年12月1日(月)〜2026年2月28日(土)

場所：兵庫県南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)

※「こたつクルーズ」は、うずしおクルーズ運航時に実施されます。

冬の渦潮観潮は、年間を通じて最も潮位が下がる時期にあたり、大迫力の渦潮が見られるチャンスです！

また、空気が澄んでいるため、渦潮や鳴門海峡の景色が鮮明に、より美しく見えるのが特徴。

この冬も、クルーズの行き帰りや休憩中に暖かく過ごせるよう、さまざまな“あったか”サービスが用意されています☆

遊覧船のアンダーデッキ(船内)には「こたつ」が特別に設置されます。

「咸臨丸」に2個、「日本丸」に3個（各4人用）が用意され、渦潮の観潮後や移動中に暖かく休憩できる空間として、先着順で利用可能です！

ほかにも“あったか”サービスが充実しています☆

乗船者全員への「使い捨てカイロ」のプレゼントや、乗船前に「うずしおショップMARINE」にて淡路島名産「ホットスープ」が無料で提供されます。

船内では「ブランケット」の無料貸出し（先着順・数に限りあり）や、「オリジナルベンチコート」の有料貸出し（1着 300円・現金のみ）も実施。

「日本丸」では「うずしおコーヒー」や「うずしおココア」など温かい飲み物も販売されます。

「うずしおクルーズ」は、世界最大級の渦潮を「咸臨丸」「日本丸」の大型帆船で体験する約1時間のクルージングです。

夕方の出航便では、日本の夕陽百選に選ばれた鳴門海峡に沈むサンセットと渦潮の幻想的な光景も楽しめます！

大迫力の冬の渦潮を、こたつや“あったか”サービスで快適に楽しめるクルーズです。

淡路島「うずしおクルーズ」の「こたつクルーズ」の紹介でした。

