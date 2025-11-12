日本プロ野球選手会が主催する「エイブルトライアウト2025〜挑め、その先へ〜」が12日、マツダスタジアムで行われ、38選手が参加。現役引退から打撃投手を経て今季、関西独立リーグ・堺で現役復帰した元ヤクルトの久保拓真（29）は打者3人に1安打だった。

マウンドに上がった左腕は先頭・松原に右前打。しかし続く山足を遊飛、左対左となった宇草は詰まった遊ゴロに抑えた。

「左のインサイドに投げきれないと生きる道がないので。ボール先行も多かったし、ヒットも打たれた。あまり満足する結果ではなかったけど…。ゴロを打たせるのが大前提。低めにしっかり投げた」

福岡・自由ケ丘から18年ドラフト7位でヤクルトに入団。ヤクルトでの5年間で通算1勝に終わり、23年限りで戦力外となった。

直後にトライアウトを受験も声がかからず、よく24年はオリックスで打撃投手を務めた。ヤクルト時代は制球難にも苦しんだが、打撃投手として「打者に気持ち良く打ってもらおうと投げていたら、コントロールが勝手に良くなった」と、魔法のような出来事が起きた。

そして今年、関西独立リーグ・堺で現役復帰。最多勝に最多奪三振のタイトルに加え、リーグMVPに輝く活躍を見せた。

再びNPBの舞台へと復帰はかなうのか。久保は「人とは違う野球人生をここ数年は歩んできた。NPBに行けたら一番いいけど、海外でも声がかかれば」と話した。