北川景子「久しぶりに手芸投稿」、“タグ付き”細部までこだわり 新作に「売ってるヤツみたい」「どんどんレベル上がってきますね」
2児の母で“ハンドメイド”が趣味の俳優・北川景子（39）が12日、自身のXを更新。新作の作品を紹介した。
【画像】細部までこだわり…北川景子の新作「ポシェット」
投稿で「久しぶりに手芸投稿」「CHECK&STRIPEさんの布とワッペン＋手持ちのリボンでポシェットを作りました。布はリバティプリントForest Wave WEと、C&Sフレンチコーデュロイ ブルーグレーです」と説明。参考にしたYouTubeチャンネルのURLも紹介し、4点の写真を添えて生地を公開した。
続く投稿で「工程」とコメントし、制作過程がわかる4枚の写真を公開。その後「完成」「タグとワッペンも可愛く出来ました」と、さらに4枚の写真を添えてかわいいポシェットの完成を報告した。
この投稿に「可愛い 娘ちゃん喜びますね。ママの手作り最高です」「売ってるヤツみたい〜私も見習いたいと思います。孫に作ってあげたいなぁ〜」「思わずかわいいーって声出ました」「どんどんレベル上がってきますね」「いい感じで素敵」など絶賛のコメントが多数寄せられた。
