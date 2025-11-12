均一な制服の下に隠さた個性 『SCHOOLGIRL COMPLEX』最新作7年ぶりに発売
写真家・青山裕企氏の最新写真集『NEW SCHOOLGIRL COMPLEX』（徳間書店）が、28日に発売される。青山の代表作『SCHOOLGIRL COMPLEX』シリーズとしては7年ぶりの完全撮り下ろしとなる。
【写真】水中でチェックのスカートから伸びる足『NEW SCHOOLGIRL COMPLEX』
『SCHOOLGIRL COMPLEX』は、2006年より青山氏が継続して制作している代表的シリーズ作品。これまでのシリーズは写真集として異例のベストセラーを記録し、2013年には森川葵、門脇麦主演で映画化もされた。
同シリーズは、「同級生の女子と目を合わせたり、正面から会話を交わすことさえできず、今ではその顔すら記憶に残っていない」そのような青山の個人的体験に根ざした「コンプレックス」を起点として生まれた。
透けるシャツや靴下、チェックのスカートから伸びる足、膝裏、ほくろやかさぶた――。均一な制服の下に隠されつつも確かに存在する個性の痕跡は、青山氏にとって妄想や欲望の対象であると同時に、強い恐怖や畏れを伴うものであったという。その複雑な感情を写真表現へと昇華し、均質なイメージの中に潜む差異を「記号」として抽出することを試みている。
シリーズ最新作の『NEW SCHOOLGIRL COMPLEX』は、シリーズの７年ぶりの完全撮り下ろしとなり、撮影の焦点は「青山と少女との距離感」から「少女同士の関係性」へと広がりを見せている。
青山氏は197 年、愛知県名古屋市生まれ、東京都在住。2002年、自転車で日本縦断の旅を経て、世界二周の旅の道中で写真の道で生きることを決意する。2005年、筑波大学人間学類心理学専攻卒業後、上京して写真家として独立。2007年、キヤノン写真新世紀優秀賞受賞。2009 年より写真集などの著書を120 冊以上刊行（翻訳版も多数）。
『SCHOOLGIRL COMPLEX』は、2013年に映画化。写真集は累計10万部以上のベストセラーとなる。時代のアイコンとなる俳優・アイドル・タレントの写真集の撮影を担当している一方で、『ソラリーマン』『スクールガール・コンプレックス』『少女礼讃』など、「日本社会における記号的な存在」をモチーフにしながら、自分自身の思春期観や少女・父親像などを反映させた作品を制作している。
