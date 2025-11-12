　環境省は１２日、各地で相次ぐクマ被害の調査実態を公表した。緊急銃猟の発砲は計２１件で以下の通り。

【出没日時、場所、クマの種類】

　▼１０月１５日　宮城県仙台市　ツキノワグマ

　▼同１７日　群馬県昭和村　ツキノワグマ

　▼同２１日　新潟県魚沼市　ツキノワグマ

　▼同２２日　秋田県横手市　ツキノワグマ

　▼同２３日　富山県富山市　ツキノワグマ　▼同　秋田県仙北市　ツキノワグマ

　▼同２４日　北海道札幌市　ヒグマ

　▼同２６日　群馬県川場村　ツキノワグマ

　▼同２９日　福井県勝山市　ツキノワグマ

　▼同３０日　石川県白山市　ツキノワグマ

　▼同３１日　新潟県阿賀野市　ツキノワグマ

　▼１１月４日　秋田県秋田市　ツキノワグマ

　▼同５日　富山県富山市　ツキノワグマ　▼同　秋田県能代市　ツキノワグマ

　▼同７日　山形県米沢市　ツキノワグマ

　▼同８日　福井県勝山市　ツキノワグマ

　▼同９日　秋田県美郷町　ツキノワグマ

　▼同１０日　富山県砺波市　ツキノワグマ　▼同　山形県酒田市　ツキノワグマ

　▼同１１日　新潟県新発田市　ツキノワグマ　▼同　新潟県糸魚川市　ツキノワグマ

以上、２１件。