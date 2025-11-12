環境省、クマへの銃猟発砲件数を公表、クマ被害の調査
環境省は１２日、各地で相次ぐクマ被害の調査実態を公表した。緊急銃猟の発砲は計２１件で以下の通り。
【出没日時、場所、クマの種類】
▼１０月１５日 宮城県仙台市 ツキノワグマ
▼同１７日 群馬県昭和村 ツキノワグマ
▼同２１日 新潟県魚沼市 ツキノワグマ
▼同２２日 秋田県横手市 ツキノワグマ
▼同２３日 富山県富山市 ツキノワグマ ▼同 秋田県仙北市 ツキノワグマ
▼同２４日 北海道札幌市 ヒグマ
▼同２６日 群馬県川場村 ツキノワグマ
▼同２９日 福井県勝山市 ツキノワグマ
▼同３０日 石川県白山市 ツキノワグマ
▼同３１日 新潟県阿賀野市 ツキノワグマ
▼１１月４日 秋田県秋田市 ツキノワグマ
▼同５日 富山県富山市 ツキノワグマ ▼同 秋田県能代市 ツキノワグマ
▼同７日 山形県米沢市 ツキノワグマ
▼同８日 福井県勝山市 ツキノワグマ
▼同９日 秋田県美郷町 ツキノワグマ
▼同１０日 富山県砺波市 ツキノワグマ ▼同 山形県酒田市 ツキノワグマ
▼同１１日 新潟県新発田市 ツキノワグマ ▼同 新潟県糸魚川市 ツキノワグマ
以上、２１件。