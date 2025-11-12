歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが自身の公式ブログで朝食の様子を公開しました。



【写真を見る】【 市川團十郎 】 「スチームブロッコリーと肉頂きます!!」 せいろ蒸し料理の豪華な朝食を披露





投稿には「あさめし、スチームブロッコリーと肉頂きます!!」というコメントとともに2枚の写真が添えられています。







写真には木製テーブルの上に白いランチョンマットが敷かれ、朝食が並べられています。左側には薄茶色のせいろに蒸した肉が盛られ、右側にはブロッコリーが蒸されている様子が写っています。







テーブルには蒸しあかったブロッコリーと椎茸、黒い土鍋には炊きたてのごはん、木のお椀には味噌汁も見えます。小皿に梅干し、青と白の縞模様の小皿にはキムチが盛り付けられており、和食を中心とした栄養バランスの取れた食事となっています。







この投稿に、「身体に良さそうな朝ごはんですね」「蒸し料理 ブロッコリー、椎茸、お肉がとても美味しそうですね！」「きちんと丁寧な食生活をなされていて感服いたします」「栄養バランスも良いですね ごはんも美味しいだろうなぁ」「ホカホカ湯気がたっておいしそう!ブロッコリー体にいいですね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】