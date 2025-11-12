収入がなくなるのが怖くて、60歳で年金の繰上げ受給を開始。友人からは「損するよ」と言われたけど、早く受け取り始めるならむしろ「得」じゃないの？

早めに年金を受け取る“繰上げ受給”とは何か？

日本の公的年金制度では、原則として老齢基礎年金や老齢厚生年金は65歳から支給されます。

ただし、希望すれば60歳から65歳までの間に前倒しして受け取ることができ、これを「繰上げ受給」と呼びます。60歳からでも申請できるため、退職後すぐに年金を生活費に充てたいという人にとっては、非常に魅力的に映る制度です。

しかし、繰上げ受給には大きな前提があります。それは、前倒しして受給を開始すると、本来の受給額から一定の率で減額され、その減額は一生涯続くという点です。

日本年金機構によると、例えば昭和37年4月2日以降に生まれた人が60歳で受給を始めた場合、年金額は本来よりも24％少なくなります。しかも、一度繰上げ請求をすると原則として取り消しができないため、制度の仕組みをよく理解した上で慎重に判断する必要があります。



繰上げ受給を選んだときのメリット・デメリット

では、繰上げ受給を選ぶことでどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。

まずメリットとして挙げられるのは、収入がない期間の不安を解消できることです。今回の事例のように、60歳で定年後すぐに年金を受け取り始めれば、生活費の足しとなり、経済的な安心感が得られます。

また、健康状態に不安がある方にとっても、早めに年金を受け取れることは重要な意味を持ちます。例えば、「長く生きられるか分からない」と感じている場合は、繰上げ受給によって年金を早く活用できる点が安心につながるでしょう。

一方で、繰上げ受給には明確なデメリットも存在します。最も大きな問題は、繰上げによって減額された年金が生涯にわたって続くという点です。

仮に長寿となった場合、本来の65歳から受給していた方が、結果的には多くの年金を得られる場合があります。また、繰上げ受給を選ぶと、他の年金制度との兼ね合いで損をするケースもあります。

例えば、遺族年金や障害年金への影響、年金の任意加入・追納といった制度の利用に制限が出ることもあります。さらに、繰上げ請求の手続きは原則として一度きりで、あとから取り消したいと思っても、基本的に変更や取り消しはできません。

このように、繰上げ受給は経済的不安の解消には効果がありますが、それに伴う長期的な不利益にも注意が必要です。



自分にとって“得”か“損”かを判断するポイント

今回のケースで友人が「繰上げ受給は損する」と言った理由は、最終的な受給総額が減る可能性があるためと考えられます。しかし、それが本当に“損”になるかどうかは、個々の生活状況や考え方によって大きく異なります。

まず、自分が60歳以降も働き続けられるかどうかを考えてみましょう。もし再雇用や別の仕事で一定の収入を確保できるのであれば、年金は65歳から受け取った方が有利かもしれません。

一方で、「収入の目処が立たない」「働くのが難しい」といった状況であれば、早めに受け取って生活を安定させるという選択は理にかなっています。

また、自身の健康状態や家族の寿命などを踏まえて、長生きする可能性が高いのか、それとも短命かもしれないのかという視点も重要です。健康に不安がある場合、将来の額よりも「今すぐ使える年金」の方が価値があると考える人も多いはずです。

さらに、自分の貯蓄や退職金の状況、生活費の見通しなども判断材料となります。仮に数年間は貯蓄でしのげる余裕があるのであれば、65歳まで受給を待った方が総額では有利となるケースがあります。

逆に、今すぐに生活費が必要であれば、多少の減額はあっても早期受給によって安心を得られる可能性が高いでしょう。このように、「得か損か」は単純な損得勘定だけで決められるものではなく、自分の状況や価値観に応じて慎重に見極めることが大切です。



まとめ：安心を優先するか、将来を優先するか

60歳で定年を迎え、収入源がなくなるという不安を抱えたとき、繰上げ受給は有効な選択肢のひとつです。早く年金を受け取れることで、日々の生活への安心感が得られるのは大きなメリットです。ですがその一方で、一生涯にわたり受給額が減ることや、制度上の制限があることも事実です。

自分が「今」の安心を優先するか、「将来」のゆとりを優先するか、その判断は人生設計全体の中で考えるべきです。不安を感じたときこそ、冷静に情報を整理し、必要があれば年金事務所などの専門機関に相談しながら、自分にとって最も納得できる選択をしていくことが大切です。



出典

日本年金機構 年金の繰上げ受給

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー