橋本マナミ、5歳長男の七五三での親子ショット公開「着物姿素敵」「綺麗なママで羨ましい」の声
【モデルプレス＝2025/11/12】女優の橋本マナミが11月11日、自身のInstagramを更新。長男の七五三での親子着物ショットを公開した。
【写真】40歳美人女優「着物姿素敵」麗しい七五三ショット公開
橋本は「長男5歳の七五三 おめでとう」と記し、袴姿の長男をしゃがんで抱き寄せている着物姿の橋本の親子ショットや長男の神社での様子を公開。「今回は着物ということで朝から着付けしてもらい七五三に臨んだのですが、まだまだ5歳…着物がきついーと神社に行く前に袴を脱ぎ、私が簡易的に結び直し着物よれよれで参加しました」とハプニングも明かしつつ、「色々ありましたが写真も素敵に撮っていただき良かった 山形から私の両親も参加し、お祝いできてよかったです」と綴った。
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます」と祝福の声が続々。「着物姿素敵」「幸せそう」「綺麗なママで羨ましい」などと反響が寄せられている。
橋本は2019年に一般男性と結婚。2020年に第1子男児を出産し、2024年に第2子女児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳美人女優「着物姿素敵」麗しい七五三ショット公開
◆橋本マナミ、5歳長男の七五三ショット公開
橋本は「長男5歳の七五三 おめでとう」と記し、袴姿の長男をしゃがんで抱き寄せている着物姿の橋本の親子ショットや長男の神社での様子を公開。「今回は着物ということで朝から着付けしてもらい七五三に臨んだのですが、まだまだ5歳…着物がきついーと神社に行く前に袴を脱ぎ、私が簡易的に結び直し着物よれよれで参加しました」とハプニングも明かしつつ、「色々ありましたが写真も素敵に撮っていただき良かった 山形から私の両親も参加し、お祝いできてよかったです」と綴った。
◆橋本マナミの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます」と祝福の声が続々。「着物姿素敵」「幸せそう」「綺麗なママで羨ましい」などと反響が寄せられている。
橋本は2019年に一般男性と結婚。2020年に第1子男児を出産し、2024年に第2子女児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】