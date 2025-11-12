三田寛子、34年前の婚約発表会見の写真公開 着物は長男・中村橋之助と結婚した能條愛未に継承「嬉しいなぁ」
【モデルプレス＝2025/11/12】女優の三田寛子が11月11日、自身のInstagramを更新。34年前の婚約発表会見の写真を公開し、反響が集まっている。
【写真】歌舞伎俳優の59歳妻「美しいお着物」34年前の婚約会見ショット
三田の息子である歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂46で俳優の能條愛未が10日、婚約会見を行ったことを受け「みなさまから温かいお祝いやお励ましの御言葉を頂戴してありがとうございます」と感謝を述べた。三田は「私が婚約発表会見で身につけた着物を愛未ちゃんがこの度着てくれたのでし嬉しいなぁ」（※原文ママ）とつづり、自身の婚約会見時の写真を投稿した。着物は「七代目中村芝翫であった義父」が選んだ思い出の品であることも記していた。
この投稿に「今も昔も変わらず綺麗」「美しいお着物」「お着物が受け継がれていることが素敵」「可愛いご家族が増えるって幸せですね」「当時披露宴は録画して何度も見ました」「三田さんの娘になれる愛未さんがとても羨ましい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

