はなわ、ベンツから乗り換えた高級車披露 理由に「かっこいい」「感動」と反響
【モデルプレス＝2025/11/12】お笑い芸人のはなわが11日、自身のYouTubeチャンネルを更新。新車納車の瞬間を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】49歳人気芸人「かっこいい」高級愛車披露
はなわは「【新車購入】はなわ新車買う」というタイトルで、動画を更新。購入はしたものの、車が届くまではしばらくかかると言われていた納車が急に決まったということで、「ぶっちゃけ3日前ぐらいから寝れてない感じ」と嬉しさを口にした。現在の車であるメルセデス・ベンツの高級SUV・Gクラス（ゲレンデ）は4年半乗った愛車だが、同車は車高が高く「ばぁば」が乗りづらいこと、自身にとって孫が生まれ、息子一家が乗ることなどを考えての買い替えだと明かした。
はなわが購入したのは、黒のトヨタ、アルファードハイブリッド・エグゼクティブラウンジ モデリスタ。念願の高級車の納車に、はなわは何度も「めちゃかっこいい！」と声をあげていた。
この投稿は「アルファード最上級クラス、かっこいい」「理由にも車にも感動」「今度もいい車」「本当に嬉しそう」「家族も喜びますね」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
