突然の悲報から1年…『太陽を抱く月』俳優ソン・ジェリムさん、共演俳優が追悼「忘れないよ」

俳優アン・ウヨンが、ドラマ『太陽を抱く月』などで知られるソン・ジェリムさんの一周忌を迎え、故人を追悼した。

アン・ウヨンは11月11日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、「僕たちは忘れないよ」というメッセージとともに一枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ソン・ジェリムさんの納骨堂の様子が写っていた。3区画のうち中央に位置するソン・ジェリムさんの納骨堂には、今もなお端正で温かな印象の写真が飾られており、ファンが残したとみられる追悼メッセージのメモも貼られていた。

（写真提供＝OSEN、アン・ウヨンInstagram）ソン・ジェリムさん（左）、アン・ウヨンが投稿した写真

ソン・ジェリムさんは2024年11月12日、突然この世を去り、多くの人々に衝撃と悲しみを与えた。昼食を共にする予定だった友人が自宅を訪ねた際、彼が亡くなっているのを発見したとされ、現場からはメッセージが書かれた紙が見つかったと報じられている。

彼の訃報には、俳優パク・ホサン、キム・ミンギョ、イエル、イ・ユンジ、キム・ソウン、タレントのホン・ソクチョンらが哀悼の意を示した。アン・ウヨンもまた、ソン・ジェリムさんの訃報に深く悲しんだ共演者の一人だ。

2人は映画『暴落：事業に失敗した男』（原題）で共演しており、撮影後も互いの家を行き来するほど親しい仲だったという。突然の悲報に涙を流したアン・ウヨンは、1年が経った今もなおソン・ジェリムさんを忘れず、一周忌を心に刻んでいる。

なお、ソン・ジェリムさんの遺作となる映画『遠くて近い』（原題）は、12月3日に韓国で公開される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

【相談窓口】

一般社団法人日本いのちの電話連盟（電話、メール相談可能）

TEL：0570-783-556＝ナビダイヤル 午前10時から午後10時まで