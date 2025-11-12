´Ú¹ñ¡¢¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï·úÂ¤¤Î¡È¸·¤·¤¤¸½¼Â¡É µ»½Ñ¡¦³°¸ò¡¦»þ´Ö¡Ä»°½Å¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÄ¾ÌÌ
¡Ö´üÂÔ¤è¤ê¡¢¤à¤·¤í¿´ÇÛ¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡×¡½¡½·³´Ø·¸¼Ô¤Î¤³¤Î°ì¸À¤¬¡¢´Ú¹ñ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¡Ê°Ê²¼¡¢¸¶Àø¡Ë·×²è¤Î¼ÂÂÖ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àè·î¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´ÚÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ï¡Ö¼«¹ñ¤Ç·úÂ¤¤¹¤ë¤«¤é¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë³ËÇ³ÎÁ¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èµá¤á¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¾µÇ§¤¹¤ë¡£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Â¤Á¥½ê¤ÇÂ¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¡£Î¾¹ñ¤ÎÇ§¼±¤Îº¹¤ÏÅ·ÃÏ¤Î³«¤¤¬¤¢¤ë¡£
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¡¢¸¶Àø·úÂ¤¤Ë³Ú´ÑÅª¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹ñËÉ¾Ê¤Ï¡Ö¸¶»ÒÏ§¤äÉðÁõ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î³Ë¿´µ»½Ñ¤ò³ÎÊÝÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÂÁ´À¸¡¾Ú¤â¿Ê¹ÔÃæ¤À¡£2020Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë·úÂ¤ÃÊ³¬¤ØÆþ¤ê¡¢2030Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤ËÀèÆ³´Ï¤Î¿Ê¿å¤¬²ÄÇ½¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢·³»ö¡¦Â¤Á¥´Ø·¸¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡ÖºÆÀß·×¤«¤é»î¸³¡¢¸¶»ÒÏ§ÅëºÜ¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤Î¹©Äø¤Ï¡¢ÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëÆñÅÙ¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
ÄÌ¾ï·¿Àø¿å´Ï¤ò¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤Ë¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¸¶Àø¤ÏF1¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£Î¾¼Ô¤Ï¡È³¤Ãæ¤ò¹Ò¹Ô¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÅÀ°Ê³°¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£¸¶Àø¤Ï¹â°µ²¼¤ÇºîÆ°¤¹¤ë¾®·¿¸¶»ÒÏ§¤òÅëºÜ¤·¡¢Ä¹´ü´Ö¤ÎÀø¹ÒÇ½ÎÏ¤ÈÀÅ½ÍÀ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Àß·×¤Î³Ë¿´¤Ï¡¢¸¶»ÒÏ§ÎäµÑ·ÏÅý¤ÈÊü¼ÍÀþ¼×ÊÃ¹½Â¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï°ÂÁ´ÊÛ¤äÀ©¸æÁõÃÖ¤ÎÇÛÃÖ¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤ì¤«°ì¤Ä¤Ç¤âÀß·×¾å¤Î¸íº¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢³¤Ãæ¤Ç¤ÎÃ×Ì¿Åª»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£ÊÆ±Ñ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÀß·×¤Ë3¡Á4Ç¯¤òÈñ¤ä¤¹¤È¤µ¤ì¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Ï1990Ç¯Âå¡¢¥í¥·¥¢¤ÎOKBM¼Ò¤«¤éÀø¿å´ÏÍÑ¸¶»ÒÏ§¤ÎÀß·×¿Þ¤ä·×»»¥³¡¼¥É¤òÆþ¼ê¤·¡¢¤³¤ì¤ò´ð¤Ë¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¸¶»ÒÏ§¡×µ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¸½¾õ¤Ï¼Â¸³¼¼¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î·úÂ¤¡¦»î¸³¡¦±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤ÎºÐ·î¤¬É¬Í×¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Î¸¶»ÒÎÏ¶¨Äê¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤Ë¼ê´Ö¼è¤ê¡¢³ËÇ³ÎÁ¶¡µë¤äµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤¬ÂÚ¤ì¤Ð¡¢¸¶»ÒÏ§´°À®¤ÎÌÜÅÓ¤¹¤éÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£±Ñ¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ4Ç¯¤Ç¸¶Àø·úÂ¤¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÏÆÈ¼«³«È¯¤Ç13Ç¯¡¢¥¤¥ó¥É¤Ï25Ç¯°Ê¾å¤òÍ×¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î¡Ö2030Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¿Ê¿å¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀèÎã¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¤«¤Ê¤ê³Ú´ÑÅª¤À¡£
´Ú¹ñ¤ÎËÉ±Ò»º¶È´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸¶Àø¤ÏÃ±¤Ê¤ë¹ñ°Ò¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñ²È¤ÎÁí¹çµ»½ÑÎÏ¤ò»î¤¹»ö¶È¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£³°¸ò¡¦µ»½Ñ¡¦ºâÀ¯¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤¿¡È¹ñ²ÈÅªÅÒ¤±¡É¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£