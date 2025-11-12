価格212万円！ カワサキ「“新”アドベンチャーモデル」発売！ 高出力＆高トルクのエンジン＋豊富な電子制御で高速移動も楽々な「ヴェルシス1100」26年モデル登場

カワサキが誇る大型アドベンチャー

カワサキから、アドベンチャーモデル「VERSYS 1100 SE（ヴェルシス1100エスイー）」の2026年モデルが登場します。発売は2025年12月20日が予定されています。

VERSYS 1100 SEは、多様な路面状況においてストリートライディングの魅力を提供することを目的として開発されました。

カワサキ「VERSYS 1100 SE」2026年モデル

このモデルは、2025年モデル時に排気量を1043cc から1098ccに拡大し、120PSから135PS[薫濱1]に最高出力を向上した水冷4気筒エンジンを搭載しています。

新たなギヤレシオの採用により、中高速回転域でのトルクが向上し、高回転域では爽快なライディングフィールが提供されます。

快適性を高める装備として、低いエンジン回転域からでも作動するKQS（カワサキクイックシフター）をはじめ、グリップヒーターやクルーズコントロールが標準で備わっています。

また、ライダーの利便性を向上させる機能も充実しており、スマートフォン接続機能は音声コマンドによる連携に対応し、ナビゲート機能も搭載されています。

サスペンションには、革新的なスカイフックEERA（電子制御ライドアジャスト）テクノロジーを備えたKECS（カワサキエレクトロニックコントロールサスペンション）が採用し、快適な乗り心地を実現します。

カラーリングには「メタリックディープブルー×メタリックディアブロブラック」が用意され、塗装の一部には細かい傷を自然に修復するハイリーデュラブルペイントが施されています。

VERSYS 1100 SEの価格は212万3000円（消費税込み）で、車体と同色で仕上げられたパニアケースなどのアクセサリーも用意されています。