「タミヤフェア2025」は今週末11月15日、16日開催。田宮俊作氏の軌跡や「RA272」実車展示など
【タミヤフェア2025】 11月15日、16日 開催予定 会場： ツインメッセ静岡 静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10
タミヤは「タミヤフェア2025」を11月15日、16日にツインメッセ静岡で開催する。入場料は無料。
イベントでは7月に死去した田宮俊作氏の軌跡として、「田宮模型の仕事展」を同名書籍のエピソードや資料とともに展示。1965年のメキシコGPでのHonda初優勝60周年を記念した「RA272」、「RA273」の実車も展示する。
また静岡県内のプラモデルクラブの作品展や、大学生による模型展示、5センチの兵隊人形の改造コンテスト、「1/1 ランチボックス」など実車の展示も実施。この他競技会として「タミヤGPワールドチャンピオン決定戦2025」、15日のみ「RCタンクオーナーズミーティング」、ミニ四駆イベントを実施する。
Shizuokaプラモクラブ合同作品展
第54回人形改造コンテスト作品展示
実車展示コーナー
タミヤGPワールドチャンピオン決定戦2025（北館
RCタンクオーナーズミーティング
ミニ四駆イベント
操縦体験コーナー
工作教室
トライ!!トヨタRCスクール
TAMIYA MAKER’S SQUARE
