【タミヤフェア2025】 11月15日、16日 開催予定 会場： ツインメッセ静岡 静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10

タミヤは「タミヤフェア2025」を11月15日、16日にツインメッセ静岡で開催する。入場料は無料。

イベントでは7月に死去した田宮俊作氏の軌跡として、「田宮模型の仕事展」を同名書籍のエピソードや資料とともに展示。1965年のメキシコGPでのHonda初優勝60周年を記念した「RA272」、「RA273」の実車も展示する。

また静岡県内のプラモデルクラブの作品展や、大学生による模型展示、5センチの兵隊人形の改造コンテスト、「1/1 ランチボックス」など実車の展示も実施。この他競技会として「タミヤGPワールドチャンピオン決定戦2025」、15日のみ「RCタンクオーナーズミーティング」、ミニ四駆イベントを実施する。

Shizuokaプラモクラブ合同作品展

第54回人形改造コンテスト作品展示

実車展示コーナー

タミヤGPワールドチャンピオン決定戦2025（北館

RCタンクオーナーズミーティング

ミニ四駆イベント

操縦体験コーナー

工作教室

トライ!!トヨタRCスクール

TAMIYA MAKER’S SQUARE

