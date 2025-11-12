１２日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１６６．８５ポイント（０．６２％）高の２６８６３．２６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５５．６８ポイント（０．５９％）高の９５１７．１７ポイントと３日続伸した。売買代金は１３７４億５６００万香港ドルとなっている（１１日前場は１１８３億１２６０万香港ドル）。

海外株高が好感される流れ。１１日の米株市場は、主要指標のＮＹダウが前日比１．２％高と３日続伸し、２週ぶりに史上最高値を更新した。米政府機関の再開が意識されている。世界経済に対する悪影響が回避されると期待し、欧州市場でも主要株価指数が軒並み上昇。英ＦＴＳＥ１００種総合株価指数や、ストックス欧州６００指数は過去最高値を更新した。そのほか、米追加利下げや中国金融緩和に対する期待感も続いている。

ただ、上値は限定的。中国経済や企業業績の動向が気がかりだ。中国では今週１４日、１０月の小売売上高や鉱工業生産、１〜１０月の不動産開発投資などが公表される予定。また、あす１３日は騰訊ＨＤ（テンセント・ホールディングス：７００／ＨＫ）や京東集団（ＪＤドットコム：９６１８／ＨＫ）、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）など主力テック企業、週明け１７日は吉利汽車ＨＤ（１７５／ＨＫ）や浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）など自動車大手が四半期決算を報告する。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、不動産管理サービスの華潤万象生活（１２０９／ＨＫ）が４．４％高、オンライン医療の京東健康（ＪＤヘルス：６６１８／ＨＫ）が４．３％高、中国政府系デベロッパーの華潤置地（１１０９／ＨＫ）が４．１％高と上げが目立っている。

セクター別では、本土と香港の不動産関連が高い。華潤万象生活や華潤置地のほか、世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が９．４％、中国海外発展（６８８／ＨＫ）が３．５％、新鴻基地産発展（１６／ＨＫ）が３．６％、九龍倉置業地産投資（１９９７／ＨＫ）が３．１％ずつ上昇した。

中国の保険・銀行セクターもしっかり。中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が３．５％高、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が３．２％高、中国太平洋保険集団（２６０１／ＨＫ）が３．１％高、中国農業銀行（１２８８／ＨＫ）が１．８％高、中国工商銀行（１３９８／ＨＫ）が１．４％高で前場取引を終えた。

医薬セクターも物色される。三生製薬（１５３０／ＨＫ）が６．５％高、百済神州（６１６０／ＨＫ）が７．７％高、永泰生物製薬（６９７８／ＨＫ）が２．７％高、勁方医薬科技（上海）（２５９５／ＨＫ）が２．６％高で引けた。

半面、新興ＥＶ（電気自動車）や半導体などテック銘柄はさえない。蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が６．４％、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が４．１％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が４．５％、ＳＭＩＣが１．９％ずつ下落した。ハンセン科技（テック）指数は０．４％逆行安している。

他の個別株動向では、レーザーライダー（ＬｉＤＡＲ）世界大手の禾賽科技（２５２５／ＨＫ）が１１．０％安。好決算発表も好材料の出尽くし感が意識されている。同社が１１日公表した７〜９月期決算は純損益が黒字に転換し、通期ガイダンスが上方修正された。

本土マーケットは続落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．２３％安の３９９３．３５ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが安い。インフラ関連、不動産、自動車、素材、公益なども売られた。半面、銀行・保険は高い。エネルギー、医薬、食品飲料・酒造の一角も買われた。

