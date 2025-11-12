『ミニオン』×「カフェ・ド・クリエ」が初コラボ！ もこもこトートの「ハッピーバッグ」を発売へ
「カフェ・ド・クリエ」は、12月10日（水）から、『ミニオン』と初コラボレーションした「＜ミニオンズ＞ カフェ・ド・クリエ ハッピーバッグ」を、全国の店舗およびオンラインストアで発売。これに先駆け、事前予約受付が、11月19日（水）〜12月16日（火）まで、店頭にて実施される。
【写真】グレーのトートバッグもかわいい！ 「ハッピーバッグ」の中身一覧
■計5アイテムをセットに
今回登場する「＜ミニオンズ＞ カフェ・ド・クリエ ハッピーバッグ」は、もこもこ素材の「ボアバッグ」に、コラボグッズ2点、商品引換券3枚、焼き菓子2種から成る計5アイテムを詰め合わせた4980円のセット（価格は税込み）。
「ボアバッグ」は、キュートなミニオンのワッペンをアクセントにあしらった、冬のコーディネートにもぴったりなデザイン。カラーはグレーとブラウンの2種類が用意されており、好みの色を選ぶことができる。
また、小物収納に便利な丸型の「ポーチ」や日常使いしやすい「メモ帳」は、使うたび楽しげに寄り添うミニオンたちが目に入るデザインがキュート。
そのほか、人気メニューの「パスタ（単品）」、「ケーキ（単品）」、「からだハピネス（R）ドリンク（単品）」に使える「商品引換券3枚」と「塩キャラメルドーナツ」と「ベルギーチョコドーナツ」を詰め合わせた、お得なセットとなっている。
なお、オンラインストア販売分は、商品引換券と焼き菓子2種の代わりに「オリジナルブレンド ドリップバッグ（8g×5袋）」が届く。
