北と南で気温差37℃超！北は積雪・南は台風26号　まさに「変わり目」沖縄地方は120ミリの雨に警戒【台風情報】

まさに季節の変わり目。きょうは北海道と沖縄で、気温差が４０℃近い日となっています。



沖縄に接近しているのは台風２６号。１２日午前９時現在、中心は台湾付近のバシー海峡にあり、台風周辺から前線に向かう、暖かく湿った空気の影響で、沖縄地方では大気の非常に不安定な状態が続き、あす朝までの２４時間に最大１２０ミリの雨が予想されています。



台風は勢力を保ちながら、１２日午後９時には東へ時速１５キロで進む予想です。中心気圧は９９８ヘクトパスカル、最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルとなる見込みです。





１３日午前９時には、与那国島の北北東の海上に進む予想で、北東へ時速３５キロと速度を上げて進む見込みです。そして１４日午前９時には、南大東島の北の海上に達し、温帯低気圧に変わる予想です。日本近海では平年より海面水温が高い状態が続いていて、沖縄地方の最高気温は那覇市や宮古島市で、きょうすでに３０℃を超えています。■暑い沖縄 マイナス７度の北海道いっぽうの北日本。北海道ではけさの最低気温がマイナス７度（大樹町）となりました。すで北日本ではに雪も積もっていて、青森市の酸ケ湯で４４センチ、北海道美瑛で３７センチなどはすっかり冬の様相です。北海道地方の初雪は１０月下旬から平年より早めに観測されているところが多く、積雪も倶知安など平年より９日早いところや、平年並みのところもあります。この時期の積雪は、決して珍しい状況ではないということです。夏から、短い秋を経て冬へ。まさに『季節の変わり目』となり、服装や体調管理などにもじゅうぶん気を付ける必要がありそうです。