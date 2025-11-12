お笑い芸人ゆってぃ（48）の妻で元グラビアアイドルの石川あんな（35）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。10日に誕生日を迎えたことを報告した。

石川は「35th誕生日」「昨日で35歳になりました。はや！！！親になってはじめての誕生日。誕生日だ〜！なんてはしゃいでいられないくらい毎日が慌ただしくて、そういえば明日か。で迎えた誕生日でしたが変わらず仕事終わりにケーキを買ってきてくれたり、久しぶりに夫婦2人で1日過ごす時間を作ってくれてゆうたくんに感謝」とコメントし、夫・ゆってぃとの2ショットを披露した。

続けて「のんびりランチして、やっと国宝観に行けて、合間にカラオケして、大好きなお店でディナー結局子供の話ばかりでもう会いたいなーって帰って楽しい誕生日でした」「理想通りにはいかない泣いて怒ってばかりの日々だけど成長していけますように！」「お祝いしてくれたみなさんいつもありがとうございます！！」と夫と過ごした誕生日を振り返った。

さらに、1月に生まれた長女“ワカチ子”ちゃんについては「ワカチ子ちゃんもスクスク10ヶ月を迎えました最近は拍手と首を傾げて笑って誤魔化すを覚えました！かわいい！」「#ゆってぃ #嫁ってぃ #ワカチ子 #誕生日」と明かし、長女を中心にして寄り添った家族写真も公開した。

フォロワーからは「お誕生日おめでとうございます」「ワカチ子ちゃん10ヶ月早いね」「ママ、無理なくだよ」「これからも素敵な女性、ママでいて下さい」「ゆってぃご夫婦、大好きです」といった反響が寄せられている。