11月11日に放送された『相席食堂』で、ロケ中の村重杏奈の背後に何度も映り込む少年を千鳥が絶賛する一幕があった。

【映像】何度も映り込む“天才少年”

本番組は、芸能人が街ブラする様子を千鳥が鋭いツッコミを入れながら見守るバラエティー番組で。今回は、素直で明るく奔放な旅人が相席旅をする「異国の風相席」に、ロシア出身の母と日本人の父を持つ村重杏奈が登場した。

日本有数の鉄鋼の街・愛知県東海市で、大仏が鎮座する公園に赴いた村重。公園にいたママと和気あいあいと話をしていると、突然千鳥が、村重とママの後ろに棒立ちしてこちらを見つめる少年を発見。ノブが「後ろの子…」、大悟が「俺らにだけか？見えてるの」と反応。何も言わずこちらを見つめているだけの少年に、大悟は「カメラさんよく笑わずに…」と大笑いした。

その後も、いなくなったと思いきや、何度も手法を変えて映り込む少年に、ノブは「ジャパニーズホラーやん」「こわっ！」とコメントした。大悟は「テレビの出方が誰よりもわかってるわ」と少年の才能を絶賛した。

最後に、再度思わぬ位置から登場した少年に、ノブは「やめてくれ！ホラーやって今週」と大笑い。大悟も「天才やん」「村重、連絡先聞いて何かお菓子でも送りや。（この少年に）だいぶ助けられてるで」とコメントした。

少年を見つけた村重が「何歳ですか？」と話しかけると、少年は「8歳です」と答えた。しかし、続けて名前を聞くと「個人情報だから」と口をつぐみ、千鳥は「しっかりしてる」と評価した。