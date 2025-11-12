【コーヒートークトーキョー】 2026年3月5日 発売予定 価格：1,980円

コーラス・ワールドワイドは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC（Steam）用ヴィジュアルノベル「コーヒートークトーキョー」を2026年3月5日に全世界同時発売する。価格は1,980円

本作はToge Productionsとの共同開発によって制作された、「コーヒートーク」シリーズのスピンオフ作品。新たな都市、新たな登場人物、新しいゲームプレイオプション、そして新しい物語を通して、心温まる世界がさらに広がる。プレーヤーは再び、1杯のコーヒーを通じて立ち止まり、耳を傾け、カフェを訪れる人々と“つながる”体験を楽しむことができる。

また、「『シアトルから愛を込めて』 プロローグ・ミニチャプター」、ゲーム内で楽しめるCity Popアルバム（全10曲）、デジタルアートブックを収録したデラックスエディションも発売予定。

「コーヒートークトーキョー」ゲーム概要

【Coffee Talk Tokyo - 発売日発表トレーラー】

「コーヒートーク トーキョー」の舞台は、東京の深夜に佇むカフェ。プレーヤーはバリスタとして、訪れる人間やかつての妖怪の末裔たちの心を温めるドリンクを淹れる。1杯のコーヒーが会話の雰囲気を変え、登場するまったく新しいキャラクターたちの物語や夢、葛藤を浮かび上がらせていく。

プレーヤーはホット／コールドの両方のドリンクを試したり、カフェアートステンシルを使ってラテアートを彩ったりすることが可能だ。

さらに、ゲーム内SNS「トモダチル」を通じて、お客さんの隠された一面を垣間見ることもできる。

本作を包み込むのは、「コーヒートーク」および「コーヒートーク エピソード2：ハイビスカス＆バタフライ」でも作曲を担当したAndrew “AJ” Jeremyによるチルなローファイサウンドトラック。東京の夏の夜をイメージした穏やかなジャズと柔らかなビートが、心地よい空間を演出する。

【主な特徴】

【新しいカフェ、新しい物語】

東京の夜景にインスピレーションを受けた舞台で、全く新しいキャラクターたちと出会おう。

【淹れて、つながる】

ドリンクを通じて会話を形づくり、物語の分岐に影響を与えよう。

【広がるクリエイティビティ】

スプリンクルステンシルを使った新しいラテアートツールで、自分だけのデザインを極めよう。

【トモダチル】

新たな会話の選択肢を解き明かす、手がかりやつながりを発見しよう。

【Andrew “AJ” JeremyによるLo-fiサウンドトラック】

都会のリズムを感じる心地よい新曲の数々。

【ローカライズ対応】

日本語、英語、ブラジルポルトガル語、韓国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語の9言語に対応。

(C)2024 Chorus Worldwide Games Limited

(C)2024 Toge Productions