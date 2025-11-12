「おいでやす小田さん」「水田信二さん」鹿児島レブナイズのホームゲーム（12月6日）に来場決定
バスケB2・鹿児島レブナイズは、12月6日（土）に開催されるホームゲームに吉本芸人のおいでやす小田さんと水田信二さんが来場すると発表しました。
２人の来場は、ラジオ番組「小田と水田の大声小言ラジオ」をきっかけに実現したものです。
番組のリスナーから「鹿児島レブナイズの試合で、ハーフタイムショーのゲストに来てほしいです。小田さんのフリースローを生で見せてください」というメールがあり、バスケットボール経験者の小田さんが「オファーがあれば行きますよ！」と答えていました。
２人がYouTubeのレブナイズちゃんねる【公式】で公開した動画メッセージでは、「このたび12月6日に行われる鹿児島レブナイズのホームゲームに僕たちがお邪魔することになりました」と小田さんが発表。
水田さんは「僕は生まれて初めてプロの試合見ます」と初めてのバスケットボール観戦に期待を寄せています。
バスケットボール経験者の小田さんは「僕は大声が自慢なので、せっかくなら何か叫ぼうかなと思って」と意気込みを見せ、「ディナイディフェンス」などバスケット用語を会場で叫ぶことを予告。水田さんがその意味を尋ねると、守備の妨害方法を実演して説明する場面もありました。
２人がゲストで訪れるのは、12月6日（土）午後３時５分からの試合です。鹿児島レブナイズは、鹿児島市の西原商会アリーナで、福井ブローウィンズと対戦します。
小田さんと水田さんは、試合前やハーフタイムに登場する予定です。
11月12日（水）に公開される2人のラジオ番組内でも、鹿児島レブナイズのホームゲーム来場についてトークが展開されるとのことです。
【プロフィール】
おいでやす小田（おいでやすおだ）
生年月日：1978年07月25日身長/体重：173cm /56kg 血液型：A型 出身地：京都府 京都市 趣味：バスケットボール 出身/入社/入門：NSC大阪校 23期
水田信二（みずたしんじ）
生年月日：1980年04月15日身長/体重：168cm /78kg 血液型：O型 出身地：愛媛県 伊予市 趣味：料理/フットサル・サッカー/食べ歩き/家電製品/音楽鑑賞 特技：料理 出身/入社/入門：NSC大阪校 26期生
