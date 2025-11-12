ピン芸人のお見送り芸人しんいち（40）が12日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。所属事務所「グレープカンパニー」の名物スタッフについて語った。

この日番組では、同事務所に所属する芸人らが大集合。「マネジャーがとにかく優秀」と切り出したしんいちは、名前を挙げながら「凄い有名」と絶賛。各コンビごとに「どういう風に売れるかっていうのを、考えてくれる」といい、「おのおの理想はあるだろうけど、こういう道が向いてるよっていうのを、いろいろ提案してくれる」と話した。

そして「一番近いルートでお金を稼がせてくれるっていうか、売れさせてくれる」と続け、「スーパーマネジャー」と表現。社内での序列については「ポジション的には2番手ですね、社長の次」と説明すると、番組MCの「ハライチ」澤部佑は「でも若手をちゃんと見てくれるんだ」と感心。しんいちが「サンドウィッチマンの初代マネジャーです」と明かすと、驚きの声が。

そんな育成状況に、澤部の相方・岩井勇気は「少数ならではだな」と納得しつつ、「現場にはマネジャーが来たりしてるの？」と質問。しんいちは「現場も行くし、送り迎えも家の前までしてくれたりとか。自分の時間とかを全部削ってやる。“グレープの母”って言っても間違いない」と告白。「だから新しく入ってくるマネジャーさんも、この人がこんなにできるのにっていうのを見ながら行くっていう」と語っていた。