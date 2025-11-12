あばれる君の息子が“完全進化” 父として「俺は少し泣きそうになった」ほっこり報告に反響
お笑い芸人・あばれる君が12日、自身のインスタグラムを更新し、息子の“完全進化”を伝えた。
【写真】かわいい…あばれる君の三男が進化「あばれるちゃん」の様子
あばれる君は「その日、俺は動きが活発になってきた三男と二人きりで家で過ごしていた」と切り出すと、「彼はもうミルクを飲ませれば鎮まるという黄金期をとうの昔に過ぎていた。そう…。『あばれるちゃん』へと完全進化していたのだ」「ポケモンだってレベルが上がれば進化する」と、顛末をつづった。
あばれる君がスマホゲームに夢中になっていると、三男が見当たらず。「いない?!」「一体どこに行ったんだい？」と探し、「俺は少し泣きそうになった」という。
すると「アァッィー」と聞き慣れた声。「いた。テレビ台の裏に。彼はテレビ台の裏で配線のアスレチックを思う存分楽しんでいた」と報告した。
このほっこり日常投稿に対し、多数のコメント。「目が離せないですね」「子供は想像の斜め上をいつも超えてくる…」「うちの子も最近便器の水で遊んでおりました泣」などの声が寄せられている。
あばれる君は、昨年8月に第3子となる男児の誕生を発表した。
