【福袋2026】「ジョリーパスタの冬の福袋2026」は「くまのがっこう」とコラボ “ふわもこ”冬にぴったりなグッズ入り
パスタ専門店「ジョリーパスタ」は、人気絵本シリーズ「くまのがっこう」とコラボレーションした「ジョリーパスタの冬の福袋2026」を販売する。
【写真】かわいすぎ！繰り返し使える湯たんぽ
同商品は、絵本『ジャッキーのトマトづくり』をモチーフにしたオリジナルデザインのグッズを展開。寒い季節にぴったりの、もこもこ・ふわふわ素材のキルティングバッグ、湯たんぽ、中綿マフラーなどをセットにした。さらに、全国のジョリーパスタで利用できる4000円分の食事券も付いてくる、お得な福袋となっている。
■セット内容
・くまのがっこう キルティングバッグ（サイズ：約W270×D140×H250ミリ）
ふんわりとしたキルティング生地を使用したトートバッグ。表面は、「くまのがっこう」のジャッキーをイメージしたキルティングパターンを施したやさしいパステルイエローの生地にコラボ限定タグをあしらった。持ち手にはしっかりとした綿混素材を使用しているため、快適に利用できる。また、裏地には、絵本『ジャッキーのトマトづくり』をモチーフにしたオリジナルイラストをプリント。ジャッキーやトマト、キッチンアイテム、ジョリーパスタを表現したパスタが散りばめられたカラフルなデザインで、開けるたびに楽しい気分にさせてくれる。軽量ながらもマチ付きで収納力があるため、普段使いに活躍すること間違いなし。
・くまのがっこう 湯たんぽ（サイズ：約W190×H305ミリ）
もこもこ素材のカバーに「ジャッキー」のイラストをあしらった、福袋限定デザインの湯たんぽ。中身はジェルタイプで、電子レンジで加熱して繰り返し使うことが可能。寒い季節にぴったりのアイテムで、中綿マフラーやバッグと合わせて冬を快適に過ごせる。
・くまのがっこう 中綿マフラー（サイズ：約W960×H150ミリ）
ふわふわのボア素材とキルティング生地を組み合わせた、冬にぴったりの中綿マフラー。ナチュラルなカラーで、福袋限定の「くまのがっこう」のかわいらしいコラボタグがアクセント。軽量で暖かく、外出の際やおうち時間に活躍する。
・ジョリーパスタ スパゲッティ（100グラム×5束）
ジョリーパスタのお店で使われているデュラム小麦100％のパスタ。結束タイプのため計量の必要なし。自宅でジョリーパスタこだわりのパスタを楽しむことができる。
・ジョリーパスタお食事券 4000円分（500円×8枚）
全国のジョリーパスタで使える食事券。
【写真】かわいすぎ！繰り返し使える湯たんぽ
同商品は、絵本『ジャッキーのトマトづくり』をモチーフにしたオリジナルデザインのグッズを展開。寒い季節にぴったりの、もこもこ・ふわふわ素材のキルティングバッグ、湯たんぽ、中綿マフラーなどをセットにした。さらに、全国のジョリーパスタで利用できる4000円分の食事券も付いてくる、お得な福袋となっている。
・くまのがっこう キルティングバッグ（サイズ：約W270×D140×H250ミリ）
ふんわりとしたキルティング生地を使用したトートバッグ。表面は、「くまのがっこう」のジャッキーをイメージしたキルティングパターンを施したやさしいパステルイエローの生地にコラボ限定タグをあしらった。持ち手にはしっかりとした綿混素材を使用しているため、快適に利用できる。また、裏地には、絵本『ジャッキーのトマトづくり』をモチーフにしたオリジナルイラストをプリント。ジャッキーやトマト、キッチンアイテム、ジョリーパスタを表現したパスタが散りばめられたカラフルなデザインで、開けるたびに楽しい気分にさせてくれる。軽量ながらもマチ付きで収納力があるため、普段使いに活躍すること間違いなし。
・くまのがっこう 湯たんぽ（サイズ：約W190×H305ミリ）
もこもこ素材のカバーに「ジャッキー」のイラストをあしらった、福袋限定デザインの湯たんぽ。中身はジェルタイプで、電子レンジで加熱して繰り返し使うことが可能。寒い季節にぴったりのアイテムで、中綿マフラーやバッグと合わせて冬を快適に過ごせる。
・くまのがっこう 中綿マフラー（サイズ：約W960×H150ミリ）
ふわふわのボア素材とキルティング生地を組み合わせた、冬にぴったりの中綿マフラー。ナチュラルなカラーで、福袋限定の「くまのがっこう」のかわいらしいコラボタグがアクセント。軽量で暖かく、外出の際やおうち時間に活躍する。
・ジョリーパスタ スパゲッティ（100グラム×5束）
ジョリーパスタのお店で使われているデュラム小麦100％のパスタ。結束タイプのため計量の必要なし。自宅でジョリーパスタこだわりのパスタを楽しむことができる。
・ジョリーパスタお食事券 4000円分（500円×8枚）
全国のジョリーパスタで使える食事券。