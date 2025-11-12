過労死を防ぐために必要なことを考える「過労死等防止対策推進シンポジウム」が２０日、島根県出雲市のビッグハート出雲で開かれる。

国の「過労死等防止啓発月間」（１１月）に合わせて厚生労働省が主催。２００９年に長男の教生（のりお）さん（当時３６歳）を過労自殺で亡くした同市の高木栄子さん（７９）が登壇し、「長時間労働に苦しまない社会を作ってほしい」と訴えかける。（北瀬太一）

教生さんは１９７３年生まれ。無口だが気持ちが優しく、友達に恵まれていた。県立大社高校を卒業後、山口県内の大学に進学。出雲市のスーパー運営会社に就職した。生き生きと働いていたという。

２０００年頃から、徐々に様子がおかしくなった。本部で商品の仕入れを担当するバイヤーになり、最初は辞令書を手に喜んでいたのに、だんだんと仕事について話さなくなった。深夜の帰宅が増え、体調を気にかけても取りあってくれず、夕食にも手を付けずに自室にこもる日が増えた。

０９年９月、酒量を注意した際、「うるさい」と一喝された。高木さんは「聞いたことのない声、見たことのない表情。何も言えなかった」。３６歳の誕生日の朝、目覚めると教生さんの姿が見えなかった。会社からは「出勤していない」と連絡があった。警察に捜索を依頼すると、夜に教生さんの車が出雲市の山中で見つかり、翌日、遺体で発見された。

地元では「なんか悪いことでもしたんか」などと心ない言葉を投げかけられることもあり、弱った心がえぐられた。「長時間労働が死の原因ではないか」と、国に労災申請したが認められなかった。支援者らの後押しもあり、１７年２月、労災を認めるよう求める訴訟を松江地裁に起こした。

２１年の判決では、亡くなるまでの半年間、過労死に至るリスクが高まる月８０時間を大幅に超える月１２０時間前後の時間外労働をしていたと認定されて勝訴した。教生さんが勤めていた会社を相手取り、「自殺したのは、長時間労働などによる過労が原因だった」と損害賠償を求める訴訟も起こし、２１年末に会社側と和解した。

高木さんは「裁判で勝訴、和解しても息子は帰ってこない」と話す。２４年３月には、裁判などで二人三脚で歩んできた夫の猪三男（いさお）さんが８１歳で亡くなった。自宅の仏壇に並んだ教生さんと猪三男さんの遺影を見るたびに切なさがこみ上げる。

教生さんの異変に気づいていたが仕事を辞めてほしいと言えなかったことを後悔している。「こんなお母さんでごめんね」。悲しみが癒えることはない。同じ思いをする人が二度と生まれないよう伝え続ける。

シンポジウムは２０日午後１時半〜３時半。参加無料。事前申し込みが望ましいが、当日参加も歓迎する。問い合わせは事務局（０５７０・０２６・０２７）。