ÅâÆÍ¤Ê¾×·â±ÇÁü¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¤¹¤®¤ë¤¼ÌîÌÚ°¡µª»Ò¡×¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡ÙÃÂÀ¸Æü¥Ç¡¼¥È²ó¤Ç¡ÈÉ×¡ÉÂçÀôÍÎ¤ÎÌÜ¤¬ÅÀ¤Ë

¼ç±é¡¦ÂçÀôÍÎ¡ßµÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡£
ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¶â¤â²ÈÂ²¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¤É¤óÄì¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¡£ÀäË¾¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¡Ö¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ÎÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤¿Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÃû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤¢¤ë¥«¥×¥»¥ë¤ò°û¤ó¤À¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤È¤Ê¤ë¡£
ÌÌÀÜ¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤òµß¤¦¡×¤è¤¦Ì¿¤¸¤é¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÆæ¤Î½÷À¡¦»Íµ¨¡ÊµÜ粼¤¢¤ª¤¤¡Ë¤È¡È²¾½é¤á¤ÎÉ×ÉØ¡É¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£
11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Ê¸ÂÀ¤¬µ¶¤ê¤ÎºÊ¡¦»Íµ¨¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ä¡£
¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢Âè4ÏÃ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖÈ¯À¸!?
¢¡Ê¸ÂÀ¡õ»Íµ¨¤ÎÉ×ÉØ¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯¤â¡¢¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë
Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Ê¸ÂÀ¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ»Íµ¨¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÃÎ¤ê¡¢Èà½÷¤ò½Ë¤ª¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¡£
ºÇ½é¤Î¤³¤í¤Ï»Íµ¨¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤¯¤Þ¤Çµ¶¤ê¤ÎºÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¸ÂÀ¤À¤¬¡¢Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï»Íµ¨¤ÈÃçÎÉ¤¯¤¹¤ëÂç³ØÀ¸¡¦»Ô¾¾¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¾Ç¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢½ù¡¹¤Ë¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÊÑ²½¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö°¦¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡½¡½¡£
¸åÈ¾¡¢»Íµ¨¤È½Ð¤«¤±¤¿Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤é¤Ëª¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¤ªÂ·¤¤¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡õ¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¼ê¤ò·Ò¤¤¤Çµ¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤¹¤Ã¤«¤êËÜÊª¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤è¤¦¡£
¤·¤«¤·»Íµ¨¤¬Ê¸ÂÀ¤Ë¸þ¤±¤ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÇÇ®¤¤°¦¾ð¤Ï¡Ö¼º¤Ã¤¿ËÜÅö¤ÎÉ×¡×¤Ø¤Î¤â¤Î¡£¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿°¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ï¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½ù¡¹¤Ë»Íµ¨¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤¯Ê¸ÂÀ¡£¤½¤Î¾Ð´é¤Ï¡¢¤É¤³¤«¶ì¤·¤µ¤ä°¥¤·¤µ¤âº®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡½¡½¡£
¤½¤·¤Æ²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¸ÂÀ¤¬¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¤¤¤¶ÃÂÀ¸Æü¤é¤·¤¤¹¬¤»¤Ê¸÷·Ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢¤³¤³¤ÇÍ½ÁÛ¤¹¤é¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î½ÐÍè»ö¤¬È¯À¸¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¡¢Ê¸ÂÀ¤Ï»×¤ï¤ºÌÜ¤¬ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤ÆSNS¾å¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¡×¡Ö¤¦¤ï¡¢¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¶Ã¤¤¹¤®¤Æ¥ê¥¢¥ëÀ¼½Ð¤¿w¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤¹¤®¤ë¤¼ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤©¤©¡×¤È¶Ã¤¯»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½Ð¡£¥é¥¹¥È2Ê¬´Ö¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ê¸ÂÀ¤ÈÆ±¤¸¤¯´Ñ¤Æ¤¤¤Æ»×¤ï¤ºÌÜ¤¬ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦µÞÅ¸³«¤ÎÂè4ÏÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£