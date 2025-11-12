timeleszのドキュメンタリー番組『timelesz project -REAL-』が、Netflixにて2026年1月9日よりVOL1（全4話）、2月15日にVOL2（全6話）が世界独占配信。これに先立ち、新たなキービジュアルが公開された。

本番組では、オーディション最終審査直後からtimeleszに密着を開始。8人体制として初のアリーナライブツアー、そして年末のドーム公演という大舞台へと歩みを進める彼らの姿を追い、その過程で生まれる挑戦や葛藤を描く。

このたび公開されたビジュアルは、その歩みを重ねながら大舞台へ挑む彼らの等身大の姿が映し出されたものに。Netflixのクリエイティブチームが制作を担当しており、ドキュメンタリー作品であることを明確に伝えつつ、国際的な視点と洗練されたデザインアプローチによって、ツアーに向けて懸命に努力するtimeleszの情熱と覚悟を、視覚的に表現している。中央にはメンバーそれぞれのインタビューショットが配置されている。

赤い背景が生み出す統一感によって、一人ひとりの存在感が際立つと同時に、強い意志と結束を象徴。周囲には、ライブパフォーマンスやリハーサルのシーン写真を散りばめ、ステージ上の熱気と舞台裏のリアルな瞬間を一枚に凝縮したビジュアルに。“パフォーマンスの熱”と“素顔のREAL”が交錯するデザインとなっており、作品の世界観をより強く印象づける仕上がりとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）