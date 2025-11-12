最後まで熱々がうれしい「青梗菜と鶏ひき肉の中華とろみスープ」
ご飯にもパンにも合う。カレールウ×牛乳で作る「豚ロースのカレークリームスープ」
身近な材料で手間を省いた、誰でも簡単に作れるレシピで大人気の料理研究家・まるみキッチンさん。料理レシピ本大賞で2冠を達成した著書「やる気1％シリーズ」の新たなテーマは、へとへとに疲れた時でもパッと作れる「スープ」です！
サイドメニューの汁ものではなく、どれも肉や魚に野菜を合わせているからひと皿でおかずになり、ご飯かパンを添えれば立派な1食に！ 作り方も、材料を鍋または電子レンジで加熱するだけ、ほぼ10分で完成！ 遅い帰宅でも慌ただしい朝もラクラク作れます。
※本記事はまるみキッチン著の書籍『10分で作れる！ やる気1％スープ ごはんを添えるだけ！ 大満足おかずスープ500』から一部抜粋・編集しました。
■とろみをつけて熱々をキープ！ 青梗菜と鶏ひき肉の中華とろみスープ
【調理法：鍋】
材料（1〜2人分）
青梗菜…1株（ざく切り）
コーン缶…1/2個50g
鶏ひき肉…80g
Ａ水…400ml
鶏ガラの素…大1
醤油…小1
水溶き片栗粉（水大2、片栗粉大1）
Point！
・ひき肉は最初に炒めてうまみを引き出す。
作り方
1.鍋に油をひかずにひき肉を入れて炒め、コーン、青梗菜を加えてさらに炒める。
2.Aを加えてひと煮立ちさせ、水溶き片栗粉を加えて混ぜ、とろみをつける。
やる気TIPS
青梗菜は中国原産の青菜。歯ごたえがよく、β―カロテンなどの栄養が豊富。
■レシピを参考にするときは
・大1（大さじ1）＝15ml、小1（小さじ1）＝5mlです。
・記載がなければ基本的に火加減は中火です。ご家庭のコンロにより火力が異なるので調整してください。
著＝まるみキッチン／『10分で作れる！ やる気1％スープ ごはんを添えるだけ！ 大満足おかずスープ500』