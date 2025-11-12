2度目の強盗被害に遭ったスターリング、家族を守るためにナイフを持って立ち向かう…家族全員の無事を確認
チェルシーFWラヒーム・スターリングが自宅で自身2度目となる強盗被害に遭ったようだ。英『ザ・サン』『ミラー』が伝えた。
強盗の被害に遭ったのは先週の土曜。スターリングは家族とともに自宅で過ごし、午後8時キックオフ予定のチェルシー対ウォルバーハンプトン戦を観戦しようとしていた。すると、午後6時半頃に覆面をした約5人の男たちが2階から侵入。スターリングは家族の安全を確かめてから、2階へと上がって男たちと対峙したという。ある情報筋は「彼は台所からナイフを取り出し、侵入者に立ち向かった」と伝えている。
「2階にはマスクを着けた集団がいて、貴重品を探していたのは明らかだった。しかし、ラヒームが家にいて彼らに立ち向かったことに気づき、彼らは逃げて行った」
スターリングの広報担当者によると、スターリングとパートナー、子供たちは全員が無事であることが確認された。そして、広報担当者は「警察は徹底的な捜査を行っており、情報を持っている方、現場近くで不審な行動をしている人物を見かけた方は警察に通報するように呼び掛けている」と話している。
スターリングは2022年カタールW杯中に強盗被害に遭っており、チームを離脱して一時帰国していた。
