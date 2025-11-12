²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤ÈÆâÇîµ®¤¬¸ªÁÈ¤ß¡õ´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¼«»£¤ê¡ª¡Ö¶¦±é¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÖNEWS¥Õ¥¡¥ó¹æµã¤Ç¤¹¡×¡ÖÀÎ¤ÎÃç´Ö¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¤Ï¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¸ø¼°X¤Ç¡¢NEWS¤Î²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤È¡¢ÆâÇîµ®¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤ÈÆâÇîµ®¤Î¼«»£¤ê¤Ê¤É¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¥·¥ç¥Ã¥È①～③
¢£Æâ¤Ï²ÃÆ£¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é
²ÃÆ£¤ÏËÜºî¤Ç¡¢º´Æ£Î´ÂÀ¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î·º»ö¡¦ÄöÂó¿¿¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ë·º»ö¡¦Æü²¼Éô½Ô¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Æâ¤Ï11·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè6ÏÃ¤Ë¡¢Æü²¼Éô¤Ë¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤ëÉÔÆ°»º¶È¼Ô¡¦Àô·½¸ãÌò¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Öº£ºî¤¬½é¶¦±é¤Î²ÃÆ£¤µ¤ó¡õÆâ¤µ¤ó¡£Æâ¤µ¤ó»£±Æ¤Î¥»¥ë¥Õ¥£ー¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡¢¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÎÆâ¤¬²ÃÆ£¤Î¸ª¤òÁÈ¤ß¡¢²ÃÆ£¤¬¥Ôー¥¹¤ò¤¹¤ë¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤¬¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸þ¤¹ç¤¦·àÃæ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥·¥²¤Á¤ã¤ó¤ÈÆâ¤¯¤ó¤¬¶¦±é¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÖNEWS¥Õ¥¡¥ó¹æµã¤Ç¤¹¡×¡ÖÀÎ¤ÎÃç´Ö¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¤Ï¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£