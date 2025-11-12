10年間在籍、2度のJ1リーグ2連覇に貢献…川崎Fチョン・ソンリョンが契約満了「すべての人に感謝します」
川崎フロンターレは12日、GKチョン・ソンリョンが契約満了に伴い来季の契約を更新しないことを発表した。
16年に水原三星(韓国)から加入したチョン・ソンリョンは初年度から不動の守護神の座を確立すると、17年&18年、20年&21年と2度のJ1リーグ2連覇に大きく貢献。J1リーグ通算272試合に出場するなど、公式戦363試合でゴールマウスを託されてきたが、今季のJ1リーグの出場は3試合にとどまっていた。
チョン・ソンリョンはクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「今シーズンを最後に、川崎フロンターレを離れることになりました。まず、2016年に僕をチームに呼んでくださったクラブ関係者の皆さん、本当にありがとうございます。この10年間、うれしいときも悲しいときも、いつも応援してくれて、気にかけてくださったファン・サポーターの皆さんに心から感謝します。
川崎での時間は、私のサッカー人生の中で大きな転機となり、さらに成長できた大切な時間でした。一緒にたくさんの優勝を経験したこと、苦しい時にも支えてくれたこと、決して忘れません。ファン・サポーターの皆さんと触れ合うことができた数々のイベントの思い出も、すべてを大切に心に残しています。
素晴らしい監督、コーチングスタッフ、選手、サポートスタッフの皆さんと一緒にいられて、本当に幸せでした。シーズンが終わるその日まで、全員で全力を尽くしますので、最後まで応援をお願いします!
これからもずっと川崎フロンターレを応援しています。そして、いつかまた皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。
もう一度、すべての人に感謝します。10年間本当にありがとうございました。」
