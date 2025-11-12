ã·Æ£ÈôÄ»¤Î¡È¾®´é¤Ö¤ê¡É¤Ë½÷À¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¶Ã¤¡ª¸ªÁÈ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡Ö´é¤ÎÂç¤¤µ¤Î°ã¤¤¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡È¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Éã·Æ£¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â
HONEBONE¤ÎEMILY¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£ã·Æ£ÈôÄ»¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¤½¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤È¤â¤ËÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛHONEBONE¡¦EMILY¤Èã·Æ£ÈôÄ»¤Î¸ªÁÈ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÁ´3Ëç¡Ë¡¿EMILY¡Ø¥Ï¥Þ¥¹¥«À¸ÊüÁ÷Éô¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡Øµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Ç¤ÎÇ®¾§¤¬ÏÃÂê¤ÎEMILY
¢£HONEBONE¡¦EMILY¤¬ã·Æ£ÈôÄ»¤È¤Î¸ªÁÈ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
EMILY¤ÏX¤Ç¡ÖÃ¯¤«¤Ï¸«¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ã·Æ£ÈôÄ»¤µ¤ó¤¬»ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¥Ø¥½¶Ê¤²¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Í¤§¤«¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤¿É¬¤º¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÆü¤Þ¤ÇÀº¿Ê¤¹¤ë¤ó¤À¡£¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¡¢ã·Æ£¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È·è°Õ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤¬¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Äã·Æ£¤ÎÈþËÆ¤Ë¡¢EMILY¤â¡Ö¤Ë¤·¤Æ¤â´é¤ÎÂç¤¤µ¤Î°ã¤¤¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥æー¥â¥é¥¹¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¤¢～～～～～´ãÊ¡¤¹¤®¤¿¤·¡¢ÈôÄ»¤µ¤ó¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ²¶¤ÏÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤¼¡×
¤Þ¤¿¡¢EMILY¤ÏInstagram¤Ç¤â¡ÖÈôÄ»¤µ¤ó¤Î¤´»ØÌ¾¤Ã¤Æ¤³¤È¤Çº£Æü¤Ï¥Ï¥Þ¥¹¥«À¸ÊüÁ÷Éô¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤³¤Î´é¤ÎÂç¤¤µ¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ªÁÈ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡Ö¤¢～～～～～´ãÊ¡¤¹¤®¤¿¤·¡¢ÈôÄ»¤µ¤ó¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ²¶¤ÏÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤¼¡×¤È¼ýÏ¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÉå¤é¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÈôÄ»¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿É¬¤º¤Á¤ã¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡ªÀº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Å¤Í¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÈôÄ»¤Á¤ã¤ó¾®´é¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö±ó¶áË¡¤¬¥Ð¥°¤ë¡×¡Ö´éÌÌ¥Ð¥é¥ó¥¹¿À¡×¡Ö¸«¤Ä¤±¤ëÂ¦¤â¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÂ¦¤âÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¡×¡Ö¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¾¯¤·Á°¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤ëÍ¥¤·¤µ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£